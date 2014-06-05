محلب: يوجد فرص كثيرة للاستثمار العربي في مصر

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء إن مساندة المملكة العربية السعودية لشقيقتها مصر موضوع يصل لضمير كل مصري، موضحاً أن الشراكة المصرية السعودية والعربية ستأتي بالخير على كل أطرافها.

وأشار المهندس إبراهيم محلب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحدث المصري" عبر قناة "الحدث" مساء الأربعاء إلى أن هناك فرصاً كثيرة جداً للاستثمار والاستفادة لكافة الدول التي تقف بجوارنا، مشدداً على أنه يجب عمل إعداد جيد لمؤتمر المانحين لمساعدة مصر.

من جانبه، قال السفير جمال بيومي، أمين عام المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي، وأمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إن القوة الشاملة التي نحتاجها للتقدم موجودة في مصر دون الاستفادة منها.

وأضاف "بيومي أن المبادرة السعودية الأخيرة أخرجتنا من النفق المظلم، مشدداً على أن مصر تطرح نفسها للاستثمار لا للمساعدة، مطالباً بأن يؤدي المؤتمر دوره في تحسين الاستثمار، بحيث لا يكون مجرد تجميع أموال فقط، ولكن لابد من وضع رؤية للمنطقة العربية لحدوث تكامل اقتصادي وسياسي واجتماعي.

العرب ثاني مستثمر في مصر

وأكد السفير جمال بيومي أن العرب هم ثاني مستثمر في مصر بعد أوروبا، وأن الإرادة السياسية السعودية دفعت رجال أعمالها للاستثمار في مصر، قائلاً: "العصا السحرية تتمثل في سواعد وعقول المصريين".

وتابع أن تقديم الدعم من دول الخليج ليس كافياً للنهوض بالاقتصاد المصري، ولكنه شكل من أشكال المساندة التي تلعب دوراً رئيسياً في دعم السيسي في تنفيذ برنامجه الاقتصادي؛ إذ إن هذه الدول تؤكد انتهاجها لسياسات مؤيدة ومساندة للرئيس الجديد، وهو أمر يدعو للتفاؤل، مؤكداً أن الدعم المالي الذي ستقدمه دول الخليج لمصر سيساهم أيضا في تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل أو بآخر.

في سياق متصل، قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، والمساعد الأسبق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن جسم الاقتصاد المصري ينزف ويعاني من شلل، على حد وصفه.

وأضاف "الفقي أن معدل النمو ضعيف بواقع 2%، موضحاً أن معدلات التضخم لا تقل عن 10% وهو ما يزيد من معاناة الطبقة الفقيرة.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الحكومة الجديدة يجب أن تترجم برنامج السيسي في إطار برنامج وطني لفك المنظومات المشوهة بالاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن مصر والسعودية بمثابة رمانة الميزان في المنطقة العربية.

ومن جانبه، قال المحلل السياسي عبدالرحمن الطريري، إن مصر كانت ومازالت قلب الأمة العربية، وهو ما يؤكد عليه دائما خادم الحرمين الشريفين، مضيفاً أن خطاب خادم الحرمين الشريفين بالأمس يذكرنا بخطاب الملك فهد في السابق، وأن المستثمرين العرب عانوا كثيرا خلال فترة حكم الإخوان.