مصر.. صدور قانوني مباشرة الحقوق السياسية والنواب

أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، اليوم الخميس، قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.

وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس منصور، أصدر قراراً بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ليُعمل بأحكامه في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

كما أصدر الرئيس منصور قراراً بإصدار قانون مجلس النواب ليُعمل بأحكامه في شأن مجلس النواب، بحسب ما صرح به السفير بدوي.

تجدر الإشارة إلى أن القرارين صدرا بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.

