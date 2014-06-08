أول ظهور لأسرة السيسي خلال أدائه اليمين

شاركت انتصار عامر، زوجة الرئيس المصري المنتخب، عبدالفتاح السيسي، وأسرته في حضور مراسم تنصيبه رئيساً للجمهورية في مقر المحكمة الدستورية العليا.

السيسي متزوج من السيدة انتصار ابنة خالته، والتي شوهدت لأول مرة في ظهور نادر، ضمن حفل تكريم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد منذ عام، وشهد اليوم الظهور الثاني لها.

كما أن السيسي لديه 3 أولاد وابنة واحدة، أكبرهم هو مصطفى، خريج الكلية الحربية، ويعمل مقدماً في الرقابة الإدارية، ومتزوج من ابنة خالته ولديه بنتان، والثاني هو محمود، وهو رائد في المخابرات الحربية، ولديه طفلان، والثالث هو حسن، خريج كلية لغات وترجمة تخصص إنجليزي، ويعمل في إحدى شركات البترول الكبرى ولديه بنت واحدة.

أما عن ابنته آية، فهي أصغر أبنائه، ومتخرجة من الأكاديمية البحرية هذا العام، ومتزوجة من نجل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.