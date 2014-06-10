مسؤول إيراني: مصر القوية هي إيران القوية

اعتبر حسين أمير عبد اللهيان، مساعد وزير الخارجية الإيرانية، أن العلاقات بين مصر وإيران "تعد علاقات قوية".

وأكد عبد اللهيان، في مؤتمر صحافي بمقر مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة أمس الاثنين، أن بلاده تعتبر "مصر القوية هي إيران القوية، وأمن مصر هو أمن إيران".

كما أوضح عبد اللهيان أنه ليس هناك تعارض بين مقولة أن "أمن الخليج من أمن إيران، وأمن مصر من أمن إيران"، مؤكدا على ضرورة عدم تدخل أي طرف أجنبي في العلاقات بين كافة هذه الأطراف.

وشدد على ضرورة البدء بحوار "جاد ومثمر" بين إيران والسعودية من أجل الوصول لتوافق حول "الاختلافات في وجهات النظر في القضايا الإقليمية".

وردا على سؤال حول تسمية الخليج العربي بـ"الفارسي"، أشار عبد اللهيان إلى ضرورة "ذكر الأسماء التاريخية كما هي"، مشيرا إلى أن "إيران تحترم الأسماء التاريخية، وينغي علينا أن نتذكر الاسم التاريخي وهو شط العرب. فنحن نسمي الخليج بالفارسي من ناحية الجانب الإيراني له".

وحول المصالحة الفلسطينية أكد أن إيران تعمل على الوحدة الفلسطينية، مشيرا إلى أن المصالحة بين فتح وحماس "خطوة إيجابية".

وتابع: "نعتقد أن المقاومة هي الحل الوحيد لإعادة الحقوق الكاملة المشروعة للشعب الفلسطيني. ونحن متأكدون من أن حماس ستظل في مقاومتها وصمودها خلال الفترات القادمة".