الاتحاد الإفريقي يلغي تجميد عضوية مصر فيه

أكد مسؤول كبير في الاتحاد الإفريقي، أن الاتحاد أنهى تجميد عضوية مصر، أمس الثلاثاء، بعد انتخاب رئيس جديد للبلد.

وقال مفوض مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الإفريقي، إسماعيل تشيرجوي لوكالة "رويترز": "اليوم (أمس الثلاثاء) اتخذ قرار بالسماح لمصر باستعادة مقعدها في كل أنشطة الاتحاد الإفريقي".

ومن جهتها، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن القرار المتعلق بمصر صدر بإجماع أعضاء مجلس السلم والأمن الإفريقي (15 عضوا)، مشيرةً إلى أن الاجتماع عقد على مستوى المندوبين الدائمين.

ونقلت الوكالة عن السفير المصري لدى أديس أبابا والاتحاد الإفريقي، محمد إدريس، قوله بعد صدور القرار: "الفترة الماضية شهدت جهودا دبلوماسية مكثفة تكللت بالنجاح، فآلت الأمور إلى نصابها الصحيح، وعادت مصر إلى حيث يجب أن تكون في قلب إفريقيا، وعادت إفريقيا إلى مصر".

ورحبت وزارة الخارجية المصرية بالقرار وقالت في بيان: "جاء هذا القرار ليعكس احترام إرادة الشعب المصري، كما تجسدت في الثلاثين من يونيو، وتنفيذ الاستحقاقين الأولين من خريطة الطريق بالاستفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات الرئاسية في أجواء حرة ونزيهة".

يذكر أن ممثلي دول إفريقية حضروا الأسبوع الماضي تنصيب الرئيس المصري الجديد المشير عبدالفتاح السيسي.

