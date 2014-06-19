مشادة بين مذيعة مصرية وسفير إثيوبيا على الهواء

نشبت مشادة حامية على الهواء مباشرة بين مذيعة مصرية والسفير الإثيوبي انتهت بإغلاق الهاتف في وجه السفير.

وبدأت تفاصيل الواقعة عندما اتصلت المذيعة رانيا بدوي مقدمة برنامج "في الميدان" على قناة التحرير بمحمود دردير سفير إثيوبيا في القاهرة للحديث عن سد النهضة وتأثيره على مصر والسودان وسعته التخزينية، ومواصفاته العالمية وهل هو مخالف لذلك أم لا؟

وقالت المذيعة: لماذا الإصرار الإثيوبي على السد بشكله الحالي؟

ورد السفير: أنت لا تفهمين عن السدود وتتحدثين بنبرة متعالية، معتبرا أسئلتها مزايدات سياسية لا تهم الشعبين المصري والإثيوبي ولا تفيد بشيء.

وتابعت المذيعة: "لقد تجاوزت الحدود، وأنا لا أصف كلامك ولا يجب أن توصف كلامي، ولا يجب أن تحدثني عن التعالي، من حقي أن أسأل الأسئلة التي يراها ويسألها الشعب المصري، وهذه أسئلة وليست مزايدات"، متهمة إياه بأنه تجاوز حدود اللياقة كثيرا.

وأضافت المذيعة: "من الدبلوماسية ألا تسفه سؤالا، إما أن ترد أو تقول لا تعليق، وأنا أسأل وعليك أن تجيب أو ترفض التعليق وهذا حقك".

وأنهت المكالمة بقولها: أنت تجاوزت وشكراً جزيلًا.

