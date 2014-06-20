مظاهرات للإخوان والأمن يقبض على 12 منهم

أفادت مراسلة "العربية" في مصر بأن قوات الأمن في الإسكندرية قامت بتفريق تظاهرات لأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، شرقي وغربي المدينة، وألقت القبض على 12 منهم.

وخرج العشرات من أنصار الجماعة في مسيرتين بمنطقة الرمل والمنتزه (شرق الإسكندرية)، رفعوا خلالها شعارات رابعة العدوية وصوراً للرئيس السابق محمد مرسي، مرددين هتافات ضد ما وصفوه بـ"الانقلاب العسكري"، ومنددين بالإحكام الصادرة بإعدام قياداتهم.

كما انطلقت مسيرة مماثلة لأنصار الجماعة بمدينة برج العرب (غرب الإسكندرية)، مرددين هتافات ضد أحكام القضاء الصادرة تجاه زملائهم، ومطالبين بالإفراج عن جميع المقبوض عليهم.

وكان ما يسمى "التحالف الوطني لدعم الشرعية" قد دعا أعضاءه للخروج في مسيرات، الجمعة، تحت شعار جمعة "مصر مش معسكر".

وقال اللواء أمين عز الدين، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، إن قوات الأمن رصدت قيام بعض أنصار تنظيم الإخوان بتنظيم عدة مسيرات، اليوم الجمعة، شرق وغرب المحافظة.

وأضاف عز الدين في تصريحات له أن أعضاء التنظيم الإرهابي ردّدوا هتافات معادية للقوات المسلحة و‏الشرطة، وعطلوا الحركة المرورية والمواصلات العامة والخاصة، قبل أن تتدخل القوات الأمنية المشتركة لتفريقهم.

وأشار مدير أمن الإسكندرية إلى أن القوات تمكّنت من ضبط 12 من جماعة الإخوان أثناء فرارهم من المسيرات وبحوزتهم منشورات وبوسترات للرئيس السابق محمد مرسي وبعض الشماريخ والألعاب النارية والأسلحة البيضاء.