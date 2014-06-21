محكمة مصرية تقضي بإعدام مرشد الإخوان المسلمين

نقلت قناة "العربية" التلفزيونية عن محام قوله إن محكمة مصرية قضت اليوم السبت باعدام المرشد العام للاخوان المسلمين محمد بديع و196 آخرين من مؤيدي الجماعة.

وجاء قرار المحكمة في غضون شهرين من إحالة أوراق بديع والمئات الآخرين من المتهمين في القضية إلى المفتي في أول خطوة للنطق بحكم

إعدامهم.

وصدر الحكم من محكمة جنايات المنيا في مصر، اليوم السبت، في قضية شملت اتهامات بارتكاب أعمال عنف وتخريب بمركز شرطة العدوة بالمحافظة، وقتل الأبرياء والشروع في القتل إبان فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وأحيلت أوراق مرشد الجماعة للمفتي أيضا في قضية أخرى. وبديع متهم في أكثر من 40 قضية تتصل بأعمال عنف.