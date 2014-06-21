ملفات المنطقة محور لقاء العاهل السعودي والسيسي



في زيارة تحمل مدلولات كثيرة، وصل مساء أمس الجمعة، خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في زيارة قصيرة إلى مصر، حيث عقد اجتماعاً مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي داخل الطائرة.

وتناولت المباحثات المصرية- السعودية، التطورات الأخيرة في العراق وسوريا وليبيا، وأهمية التنسيق والعمل المشترك بين البلدين لمواجهة التحديات التي تسود المنطقة، كما تناولت العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وحضر جلسة المباحثات من الجانب السعودي الوفد الرسمي المرافق للعاهل السعودي، وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل وأمين عام مجلس الأمن الوطني السعودي بندر بن سلطان ومستشار العاهل السعودي الأمير تركي بن محمد، ووزير المال السعودي إبراهيم العساف، والسفير السعودي في القاهرة أحمد القطان.

وفي هذا السياق، أكد سفير جمهورية مصر لدى المملكة العربية السعودية عفيفي عبد الوهاب، أن "الزيارة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين للقاهرة اليوم، تحمل الكثير من المعاني والدلالات، وتؤكد على حرص خادم الحرمين الشريفين على استمرار الدعم والمساندة لمصر".

ونوه عفيفي بأن "وقوف المملكة إلى جانب مصر كان فاصلاً وفارقاً على المستوى الإقليمي والدولي"، مثنياً في هذا الصدد بالرسالة التي أرسلها خادم الحرمين الشريفين إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسة".

زيارة تاريخية

واعتبر سفير السعودية في مصر، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد بن عبد العزيز قطان، أن "زيارة الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى القاهرة ، تعدّ زيارة تاريخية كونها أول زيارة رسمية لزعيم إلى جمهورية مصر العربية بعد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيساً لمصر".

وأشار السفير قطان إلى أن "الزيارة لها دلالات وأبعاد ورسائل عديدة، أولها تهنئة الرئيس المصري بمناسبة انتخابه، والأمر الثاني التأكيد على دعم المملكة العربية السعودية القوي لمصر وشعبها، خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها جمهورية مصر العربية".

ونوه قطان بترحيب الأشقاء في مصر بهذه الزيارة التاريخية، وقال: "لقد عبر خادم الحرمين الشريفين بعد ثورة "30 يونيو" في خطاب التهنئة الذي أرسلة للرئيس الانتقالي عدلي منصور عن موقف المملكة القوي ووقوفها قلباً وقالباً مع مصر، ثم أتت بعد ذلك الرسالة الثانية التي أرسلها خادم الحرمين الشريفين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فور فوزه في الانتخابات الرئاسية التي تؤكد مرة أخرى وقوف المملكة بجانب مصر حكومة وشعباً".

وشدد قطان على أن "المملكة العربية السعودية ومصر هما جناحا هذه الأمة، ومن هنا تأتي أهمية هذه الزيارة لتنسيق كافة المواقف بين قيادتي البلدين".

