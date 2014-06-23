وزير سابق: تغيير جذري بالسياسة الأميركية تجاه مصر

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن هناك تغيرا جذريا في السياسية الأميركية تجاه مصر، مشيراً إلى أن زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري للقاهرة بداية لصفحة جديدة للعلاقات بين البلدين.

وأضاف العرابي خلال حواره مع الإعلامي أحمد بيجاتو ببرنامج الحدث المصري المذاع عبر شاشة "الحدث"، مساء الأحد، أن زيارة جون كيري "مهمة جدًا"، خاصة أنها أول زيارة عقب تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا لمصر، ومع البدء في مرحلة جديدة من مراحل خارطة الطريق وانتهاء مرحلتين منها.

وشدد العرابي على أن هناك اعترافا أميركيا بدور مصر، ونحتاج لتوقفها عن بعض الممارسات والسياسات التي تخرج من الكونغرس حاملة لهجة غير مقبولة كقطع أو تجميد المساعدات العسكرية لمصر في الوقت الذي كانت تحتاج فيه مصر لهذه المساعدات لمحاربة الإرهاب، موضحاً أن الولايات المتحدة الأميركية بدأت تدرك أن مصر بدأت في اتباع سياسة خارجية جديدة متوازنة، إضافة إلى مصالحهم في المنطقة التي يسعون للحفاظ عليها مع مصر، لافتا إلى أنهم يدركون أن هذا الأمر لن يتحقق إلا بالتعامل مع الواقع الجديد الذي تفرضه الإرادة الشعبية.

وتابع وزير الخارجية الأسبق أن مصر ركن أساسي في أي استراتيجية أميركية خاصة بالمنطقة، ولا تستطيع الولايات المتحدة الأميركية وضع أي استراتيجية فعالة دون العودة إلى مصر، موضحاً أن مصر تعود مرة أخرى لدورها ومقامها في المنطقة العربية، لافتاً إلى أنه لن ينقطع اتصال الأميركيين بالإخوان.

وقال إنه تم خلال لقاء كيري بالرئيس عبدالفتاح السيسي مناقشة الأوضاع المضطربة في العراق وسوريا وأيضا في ليبيا، مما يؤكد لأميركا الدور الحقيقي لمصر في المنطقة، وأن موقف مصر سيؤثر في كثير من الدول في المنطقة.

من جانبه، قال محمد عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنه تم التأكيد خلال لقاء وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع ممثلي المجتمع المدني أن ما حدث في مصر كان إرادة شعبية، وأن الرئيس الحالي جاء بانتخابات نزيهة، لافتا إلى أن الوفد قال له "مطلوب منكم الكف عن التهديد بوقف المساعدات، لأن هذا الأمر أصبح غير مؤثر على مصر، والجيش المصري يقوم بدور مهم ويحوز على حب الشعب المصري، ومساعدته ودعمه واجب الجميع، لأنه جيش وطني دائما يحافظ على سلامة شعبه".

وأضاف السادات أن زيارة جون كيري لمصر دليل واضح على إعادة نظر الولايات المتحدة الأميركية لسياستها تجاه الشأن المصري، مؤكدا أنه أبلغ وزير الخارجية أثناء اللقاء بأن مصر لديها سياسة وإرادة واضحة ولن تقبل التدخل الأميركي في شؤونها.

وأوضح السادات أن كيري أكد لنا استمرار المساعدات الأميركية لمصر، وأن ما يهم أميركا هو السلام والاستقرار السياسي في مصر، وأن بلاده ستتعامل مع من انتخبه الشعب، إضافة إلى استمرار الدعم السياسي والعسكري لمصر، متابعاً أن لدينا قصورا في شرح ما حدث بعد 30 يونيو.

ومن الواجب علينا جميعا حكومة ومجتمع مدني، أن ننقل الصورة الصحيحة للتأكيد على أن ما حدث هو إرادة وقرار شعب.

وتابع أن الإخوان أثبتوا فشلهم، وعلى أميركا الانتباه لذلك، موضحاً أنه لم يتطرق لقاؤنا مع كيري للحديث عن الإخوان بشكل مباشر.