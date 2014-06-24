السيسي يعلن تنازله عن نصف ما يملك لمصر

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال كلمته في حفل تخرج الدفعة 108 من الكلية الحربية، اليوم الثلاثاء، تنازله عن نصف راتبه الذي يتقاضاه من مؤسسة الرئاسة، إضافة إلى نصف ما يمتلكه، حتى ميراثه من والده، لصالح مصر.

وقال بالحرف الواحد إنه مستعد للتنازل عن "نص (نصف) ما أمتلكه حتى اللي ورثته عن أبويا أنا حاتنازل عنه (عن نصفه)".

وشدّد السيسي على أن إحياء الاقتصاد المصري يحتاج لتضحيات من كل المواطنين. وشهد الحفل المذكور رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، والمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق.

وأكد السيسي أن حكومته لن تتدخل في أحكام القضاء، وذلك بعد يوم من حكم بسجن ثلاثة من صحافيي قناة "الجزيرة" القطرية. وقال: "لن نتدخل في شؤون القضاء المصري لأن القضاء المصري مستقبل وشامخ".