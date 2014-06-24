مراقبون: زيارة السيسي إلى إثيوبيا ستكون مثمرة

قال جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق وأمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإثيوبيا ستأتي بثمارها في توطيد العلاقات بين البلدين وحل أزمة "سد النهضة" الإثيوبي، موضحاً أن مصر عائدة وبقوة للعب دورها الأساسي في القارة الإفريقية.

وأضاف بيومي خلال حواره مع الإعلامي أحمد بجاتو ببرنامج "الحدث المصري" المذاع عبر شاشة "الحدث" مساء الاثنين، أنه يجب على الدولة استغلال قرار مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، بإلغاء تجميد عضوية مصر بالاتحاد في توطيد العلاقات المصرية الإفريقية، وفتح آفاق التعاون في كل المجالات، سواء الاقتصادية والثقافية والسياسية والأمنية والعمل على تنمية القارة بما يعود بالنفع على شعوب القارة الإفريقية.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق أهمية استعادة العلاقات مع إفريقيا، وذلك من خلال خطوات بسيطة، أبرزها أن يتم توسيع التمثيل الدبلوماسي في إفريقيا، مشيراً إلى أنه طلب مؤخرا من بنك التنمية الإفريقى إنشاء بنك صغير لضمان الصادرات وتأمين الشحنات الصادرة إلى إفريقيا، لتشجيع وحماية الاستثمارات هناك.

وأوضح بيومي أن خطاب الرئيس السيسي كان واضحاً لمسار السياسة الخارجية المصرية الذي سيولي اهتماما كبيرا بالعلاقات مع الدول الإفريقية، وحضور الرئيس للقمة الإفريقية سيؤكد ذلك، متابعاً أن على وزارة الخارجية في هذا الوقت أن تشرح باستمرار ما يحدث في مصر، وتوضيح ما يحدث للعالم أجمع، ويتم ذلك من خلال السفارات المصرية بشكل يومي.

مطالب للبابا تواضروس بزيارة إثيوبيا

من جانبها، قالت د. منى مكرم عبيد، البرلمانية السابقة وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية، إن مصر فى طريقها لاستعادة دورها في القارة الإفريقية، مؤكدة في السياق ذاته أن عودة مصر إلى الاتحاد الإفريقي ومشاركة المشير عبدالفتاح السيسي في القمة الإفريقية في غينيا الاستوائية تفتح الطريق أمام حل كل المشكلات التي تواجه مصر مع دول القارة، خاصة أزمة "سد النهضة" الإثيوبي.

وأضافت عبيد أن اهتمام مصر الواضح بالعمق الإفريقي خلال الفترة الحالية، وهو ما ظهر جلياً من خلال زيارات رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب إلى بعض الدول الإفريقية خلال الفترة الماضية، وهو ما يعتبر خطوة لحل المشكلات المصرية مع إفريقيا، مضيفة أن الرئيس السيسي حريص على العلاقات المصرية الإفريقية، إذ أكد في خطابه الرئاسي أن مصر بحاجة لشريان الحياة "نهر النيل" وإثيوبيا بحاجة للتنمية، متحدثاً عن أزمة سد النهضة.

ولفتت عبيد إلى أهمية حل أزمة "سد النهضة" من خلال الحوار والتواصل، والسعي لتحقيق مصلحة الشعبين معها، وأن عودة مصر للاتحاد الإفريقي تمهد الطريق أمام حل تلك الأزمة، مطالبة البابا تواضروس بزيارة إثيوبيا لما تربطه علاقات قوية ومكانة روحية للشعب الإثيوبي.