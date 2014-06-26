السيسي: إفريقيا "مهددة من الإرهاب العابر للحدود"

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، في قمة الاتحاد الإفريقي في مالابو إن إفريقيا "مهددة من الإرهاب العابر للحدود" من قبل المجموعات الجهادية و"عليها مواجهة هذه الآفة بقوة".

وأضاف السيسي أمام نظرائه العرب أن "إفريقيا مهددة بالإرهاب العابر للحدود". وأكد أمام القادة الحاضرين أنه "لا بد لجميع الدول أن تقاوم الإرهاب ولا يوجد مبرر لأحد أن يحتضنه".

وأضاف السيسي: "نؤكد إدانتنا لكافة أشكال الإرهاب، مشددين على أنه لا مجال لتبريره أو التسامح معه".

وتابع: "لقد أصبح الإرهاب أداة لتمزيق الدول وتدمير الشعوب وتشويه الدين"، معتبراً أن "هذا الخطر المشترك يملي علينا تعزيز التعاون فيما بيننا لمواجهته بحسم؛ حفاظاً على أمن وسلامة مواطنينا وجهود التنمية الاقتصادية في دولنا".

وبمشاركته في هذه القمة أكد السيسي الذي لقي تصفيقاً حاراً من المشاركين في القمة لدى صعوده إلى المنبر لإلقاء كلمته عودة مصر إلى القارة بعد تجميد عضويتها، إثر عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013.

