هريدي: زيارة السيسي للجزائر ضرورة قصوى

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للجزائر ذات طابع استراتيجي، مشيراً إلى أن تلاقي المصالح المصرية الجزائرية ضرورة قصوى للوحدة الإقليمية، كما أن الزيارة جاءت تقديراً للدور الذي قامت به الجزائر في عودة مصر للاتحاد الإفريقي، وأضاف أن التنسيق الدبلوماسي بين البلدين ضرورة والتنافسية ليس في مصلحتهما .

وتابع هريدي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد بجاتو ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة الحدث مساء الأربعاء، أن اختيار الجزائر لتكون المحطة الخارجية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي كأولى محطاته الخارجية، بهدف التنسيق مع الجزائر لمواجهة الجماعات الإرهابية، خاصة مع انتشارها في ليبيا الملاصقة لحدود كل من مصر والجزائر على حد سواء.

وأوضح هريدي أن الزيارة تم التباحث فيها حول كيفية مواجهة الجماعات التكفيرية، وخاصة أن الجزائر لها خبرة في مواجهة مثل هذه الجماعات، بجانب البحث عن تنمية العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والجزائري، موضحاً أن الفترة الأخيرة شهدت تباعدا شديدا بين الجزائر ومصر، فكان لابد أن يبحث السيسي عن التضامن العربي والدفاع عن المصالح العربية، لذا فإن زيارته للجزائر على قدر كبير من الأهمية، لإجراء حوار معها حول العلاقات الثنائية والتعاون والمشترك والقضايا العربية والإقليمية.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق أن إنجاز مصر في ملف الخارجية يبدأ من المنطقة العربية ومحاولة إيجاد توافق بين القوى الفاعلة عربياً مثل المملكة السعودية والجزائر، مشيراً إلى أن الجزائر دولة ذات وزن ثقيل وتربطها بمصر علاقات تاريخية، موضحاً أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات القمة الإفريقية لن تكون شكلية .

واستطرد هريدي زيارة السيسي للجزائر جاءت أثناء طريقه إلى غينيا الاستوائية، لحضور فعاليات القمة الإفريقية التي تمثل نقطة انطلاق جديدة لمصر تجاه إفريقيا وعودة قوية للغاية للقارة السمراء.

وقال: "هناك نقلة في العلاقات المصرية الإفريقية نشهد نتائجها في الفترة القادمة وعلى رأسها حل لأزمة سد النهضة الإثيوبي"، وأفاد أن إفريقيا هي ظهير للعمق الاستراتيجي لمصر.

من جانبه، قال نصر القفاص الإعلامي والكاتب الصحافي إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للجزائر لها مغزى ودلالات قوية ومؤثرة على صعيد العلاقات بين البلدين، خاصة أنها أولى محطات الرئيس المصري الخارجية، مشيراً إلى أن الخبرات الجزائرية في التعامل مع الإرهاب يمكن لمصر الاستفادة منها.

وأضاف القفاص أن السيسي يرسل رسالة للقارة الإفريقية أن مصر والجزائر وحدة واحدة، مفيدا، أنه قبل ثورة يناير كان هناك توتر في العلاقات بين البلدين بسبب مباراة كرم قدم، وأضاف، الزيارة شهدت ترحيبا شعبيا كبيرا من الشعب الجزائري.

وتابع القفاص أن التنسيق مع الجزائر سيعود بالنفع على مصر على المستوى الاقتصادي، حيث من الممكن أن تساعد الجزائر مصر في حل أزمة الغاز الطبيعي باعتبارها دولة مصدرة للغاز، وأن تساهم في حل أزمة سد النهضة لما تتمتع به من علاقات وطيدة مع مختلف الدول الإفريقية.