خبراء: قمة إفريقيا منطلق لحل أزمة سد النهضة

قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية السابق، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقمة الإفريقية في غينيا الاستوائية يؤكد عودة مصر مرة أخرى بشكل قوي إلى جذورها المتمثلة في القارة الإفريقية، ودليل على إدراك الرئيس لأهمية العلاقات مع دول القارة، مشيرة إلى أهمية أن تكون هذه القمة بداية لحل أزمة المياه في القارة، لاسيما أزمة سد النهضة.

وأضافت عمر، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد بجاتو ببرنامج "الحدث المصري" المذاع عبر شاشة "الحدث"، مساء الخميس، إن هناك ضرورة للتعاون بين مصر وإفريقيا باعتبار مصر بوابتها الرئيسية، موضحة أن القمة الإفريقية فرصة لمصر في عودة علاقاتها الإفريقية، وإعطاء شعور للدول الإفريقية بتوجه مصر الجديدة نحو خلق علاقات مشتركة للتنمية في إفريقيا، والاستثمار بها لخلق فرص عمل جديدة، وشراكات تعود بالنفع على دول القارة ككل.

وأشارت مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية السابق إلى أن موضوع القمة يدور حول الأمن الغذائي والزراعي، وهو موضوع هام للغاية بالنسبة لمصر، مؤكدة أن مصر بحاجة إلى مزيد من العمل والاهتمام من كافة مؤسساتها من أجل العمل الإفريقي، وأن يكون هناك اقتناع من المجتمع نفسه بالانتماء لإفريقيا، لافتة إلى أن الدولة الجديدة بمصر تهتم بعودتها لإفريقيا بشكل قوي.

من جانبه، قال د. هاني رسلان، رئيس وحدة الدراسات الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة الاتحاد الإفريقي بمالابو تؤكد عودة مصر مرة أخرى إلى حضن القارة السمراء، مشيراً إلى أن الرئيس أكد أن مصر لا يمكن أن تنفصل عن قارتها الإفريقية.

وأضاف رسلان أن الرئيس السيسي تعهد بأن مصر ستواصل بذل العطاء والجهد بالتعاون مع الأشقاء الأفارقة على تسوية النزاعات التي تنشب في القارة، إضافة إلى دعم مجالات التنمية المختلفة، وهو ما يؤكد عودة مصر لقيادة القارة الإفريقية بعد أعوام من ترك الساحة الإفريقية من خلال الأنظمة السابقة التي تجاهلت إفريقيا.

وأشار رسلان إلى أن كلمة الرئيس التي تضمنت ضرورة مواجهة الإرهاب الذي تشهده مصر وبعض الدول الإفريقية، يحتاج إلى تكاتف الدول لمواجهة هذا الخطر الذي بات يهدد استقرار وأمان الشعوب الإفريقية، مضيفا أنه قد آن الأوان لتعزيز العلاقات المصرية الإفريقية من خلال الاهتمام ببرامج التدريب في كافة المجالات، قائلاً: الإفريقيون لم يكن لديهم علم بخطر الإرهاب الذي عانت منه مصر".

وتابع أن الشعب المصري أدرك جيدا مدى احتياجه لتوطيد العلاقات مع دول إفريقيا، وتجلى ذلك جيداً بعد ثورة 30 يونيو، عندما تجمدت عضوية مصر في الاتحاد، وتدهورت أزمة سد النهضة، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون تفاؤلنا حذرا في قضية السد الإثيوبي، مشدداً على أن مصر تسارع للمساهمة بشكل أكبر في العمل الجماعي الإفريقي بكل أشكاله، مع التركيز على الأبعاد الاقتصادية وليس الاكتفاء بالبعد السياسي فقط، خاصة أن هناك قوى إقليمية ودولية لها تأثير كبير في إفريقيا.