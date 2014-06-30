مصر.. سلسلة تفجيرات تهز محيط القصر الرئاسي

شهد محيط قصر الاتحادية المصري وقوع انفجار جديد أدى إلى مقتل ضابط شرطة، وكان عقيد في الشرطة المصرية قتل وأصيب ستة أشخاص بجروح في انفجار عبوة ناسفة قرب قصر الاتحادية الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة شمال شرق القاهرة.

وقال مصدر أمني إن ثلاثة من عمال النظافة أصيبوا في انفجار عبوة أولى قرب القصر، ثم انفجرت عبوة أخرى أثناء تمشيط القوات للمنطقة المحيطة به، ما أدى إلى مقتل العقيد أحمد العشماوي، وهو خبير مفرقعات في مديرية أمن القاهرة وثلاثة آخرين من رجال الشرطة.

وقد أعلن مصدر أمني تفكيك عبوة رابعة في محيط الاتحادية.

