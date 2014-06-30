"أجناد مصر" يتبنى تفجيرات قصر الاتحادية

تبنى تنظيم أجناد مصر زرع العبوات في محيط قصر الاتحادية، وذلك عبر بيان تناقله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب البيان المؤرخ بيوم السابع والعشرين من الشهر الجاري، فإن أفرادا من التنظيم تمكنوا من اقتحام تحصينات قصر الاتحادية وزرع عدد من القنابل قبل نحو عشرة أيام من تاريخه، لاستهداف اجتماع لقيادات أمنية، إلا أن العملية ألغيت بحسب البيان نظرا لتواجد بعض المدنيين في المنطقة المستهدفة.

وأضاف البيان أن حراس القصر تنبهوا لوجود العبوات إلا أنهم لم يتمكنوا من نزعها بالكامل، في إشارة إلى أنه من الممكن أن تكون التفجيرات التي وقعت اليوم هي لبقية القنابل التي كانت قد زرعت في المنطقة.

