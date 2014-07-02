جمال الغيطاني: سرقة الآثار يتم لحساب دول وأثرياء

قال جمال الغيطانى الكاتب والروائى الكبير إن هناك خطة منهجية وعلمية لسرقة الآثار الإسلامية المصرية، مشيراً إلى أن مصر شهدت خلال الثلاثين سنة الأخيرة العديد من حالات التعدي على الأراضي الأثرية، إضافة إلى سرقة الكثير من المتاحف المصرية وتخريب ونهب محتوياتها الأثرية.

وأضاف الغيطانى، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة "الحدث" مساء الثلاثاء، أن الأهم من التركيز علي استعادة قطع مسروقة، هو أن نحمي أولا ما يوجد، خاصة الآثار الاسلامية المستباحة الآن كما لم يحدث في أي عصر، لافتاً إلى أن هناك مخططا من دولة "قطر" لسرقة الآثار الإسلامية المصرية وتجريد مصر من الذاكرة الحضارية والثقافية .

وطالب الغيطانى المخابرات العامة أن تحمى الذاكرة التاريخية لمصر باعتبارها جزء من الأمن القومى، موضحاً أن المسؤولية كبيرة على عاتق الدولة في حماية الآثار والأراضي الأثرية، ومشيرا إلى ضرورة وضع ميزانية لحماية الآثار المصرية حتى نستطيع مواجهة الكم المهول من حالات سرقة الآثار يوميّا.

وأوضح الغيطانى أن من الضرورى ايقاف معارض الآثار التي خرجت من مصر لسنوات تحمل أندر ما يضمه المتحف المصري، مطالباً بفتح ملف الآثار التي خرجت في معارض منذ سنوات طويلة ولم تعد إلي فتارين المتحف المصري حتي الآن، قائلا : سرقة الآثار تتم لحساب دول أجنبية وشخصيات ثرية، محذراً من سرقة منبر أبو حريبة ومحراب القبلة بالدرب الأحمر .

من جانبها، قالت أمنية عبد البر عضو مبادرة "انقذوا القاهرة" والمؤسسة المصرية لإنقاذ التراث إن هناك سرقة لتراثنا التاريخى والحضارى منذ فترة طويلة، مشيرة إلى أنه من الضرورى إنقاد ما تبقى من آثار، ولفتت إلى تقديم إلى وزارة الآثار بكثير من المطالبات للتدخل السريع لحل أزمة آثار منطقة الدرب الأحمر وغيرها ولكن لم تكن هناك أى استجابة من جانبها.

وأضافت أمنية عبد البر أن هدف مبادرة "انقذوا القاهرة" العودة للاهتمام بالآثار فى مصر بشكل عام والتى تشهد الآن تعديًا واضحًا على الآثار، خاصة منطقة الدرب الأحمر وحمايتها لما تتضمن 28 أثرًا مثبتًا لدى وزارة الآثار، مما يجعله لا يقل أهمية عن شارع المعز بما يحتويه من آثار تعود إلى العصر الفاطمى.

وطالبت المتحدثة محافظ القاهرة ببعض الآليات التى من شأنها الحفاظ على القاهرة القديمة والآثار الإسلامية من خلال تجميد تراخيص الهدم والبناء فى القاهرة التاريخية لمدة عام، منع توصيل المرافق للعقارات المخالفة، وتكوين غرفة عمليات يكون من اختصاصها دراسة الوضع الحالى وحصر المخالفات وتفعيل قوانين البناء والهدم وتطوير خطط طويلة المدى تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية بالأحياء التاريخية.

وتابعت عضو مبادرة "انقذوا القاهرة" بقولها أن هناك تضاربًا فى الاختصاصات بين الوزارات والهيئات التى تقع عليها مسؤولية الحفاظ على التراث الاسلامى، مشيرة إلى أن مدينة القاهرة القديمة مقسمة إلى 11 حيا بها 11 مسئولًا، بالإضافة إلى وزارة الأوقاف والثقافة والاثار ومحافظ القاهرة، وكل منهم يلقى بالمسئولية على آخرين، مطالبة أن يكون هناك جهة واحدة هى المسئولة عن الأحياء التاريخية.

وشددت المتحدثة عبد البر على أن هناك تقاعس من المسئولين عن أداء مهامهم وتبرير تقصيرهم الشديد فى إزالة التعديات وعدم تطبيق المعايير لوقف هذا الهراء، لذلك قامت هى والعديد من الباحثين فى الآثار الإسلامية بعمل مبادرة «أنقذوا القاهرة» من أجل الحفاظ على التراث من السرقة والإهمال، مؤكدة على أن المواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر تدين الهدم والبناء العشوائى فى حيز الشوارع التاريخية، كشارع باب الوزير، وشارع سوق السلاح، وشارع المعز، وشارع الصليبة، وذلك يهدد النسيج العمرانى؛ وبالتالى يدمر ويزيف الأصالة التاريخية للمدينة القديمة.