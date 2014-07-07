الجبالي: علينا تحمل التقشف حتى تسترد مصر عافيتها

قالت المستشارة تهانى الجبالي، النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس حركة الدفاع عن الجمهورية، إن هناك مؤامرات خارجية تحاول إرهاب الشعب المصري وستواجه بالفشل، مشيرة إلى أنه لن تبنى مصر بسواعد غير سواعد أبنائها، وموضحة أنه يجب أن يكون هناك أمل من خلال عمل ممنهج ومشترك لبدء البناء بسواعدنا.

وأضافت الجبالي، خلال حوارها ضمن برنامج "الحدث المصري" عبر شاشة قناة "الحدث" مساء الأحد، أنه "رغم كل المعاناة الاقتصادية التى نعانى منها ولكن يحاول الشعب المصري أن يعمل ويجتهد، ولكن هناك من يعمل على تخفيض نسبة حماسه وتفاؤله واستعداده للتضحية".

وأشارت الجبالى إلى أن مبادرة دعم الاقتصاد المصري تسعى لنقل النقود من البنوك الأجنبية للبنوك المصرية والتبرع لصندوق التنمية الذي دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشاركة به.

وتابعت: "سننشئ شركة من أجل مساعدة وتسهيل تقديم المشروعات بمصر من المصريين بالخارج بما يساعد على تحسين مناخ الاستثمار بمصر وتخطي حاجز الخوف لدى هؤلاء بطمأنتهم والتأكيد على وجود مناخ آمن يجعلهم يبدأون بتلك المشروعات".

وأكدت الجبالي على أن المبادرة ستقدم للمصريين في الخارج نتائج عمل لجنة الخمسين الاقتصادية، مشيرة إلى أن اللجنة بها مئات المشروعات القابلة للتحقيق على أرض الواقع في مصر.

وشددت الجبالي على ضرورة فتح صفحة جديدة لبناء هذا الوطن.. وطن بدون مبارك وبدون الإخوان، موضحة أن على الشعب المصري أن يتحمل ويتقشف حتى تسترد مصر عافيتها الاقتصادية ويتم بناء الدولة بشكل سليم .

وقالت إن هناك اجراءات فعلية من قبل الرئيس والحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، مطالبة بتطهير مؤسسات الدولة من بقايا الفساد والخلايا النائمة التي تتسبب في بلبلة الشارع المصري تجاه هذه الإجراءات .

وتابعت أن مصر تعاني من عجز في الموازنة يزداد سنوياً مع الديون، الأمر الذي يحتم على السلطات أن تتخذ قراراً للحد من زيادة عجز الموازنة حتى لا يرتفع الدين العام وتغرق الأجيال القادمة فيه، موضحة أن المواطن البسيط سوف يعاني قليللاً من قرار رفع أسعار الطاقة ولكنها شر لا بد منه، مطالبة الحكومة بأن تعطي الضمانات الكافية للمواطن وتطبيق الاجراءات الحازمة حتى لا يتم استغلال المواطن من قبل القطاع الخاص .