مصر تفتح معبر رفح أمام الجرحى الفلسطينيين

فتحت مصر، الخميس، معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة لاستقبال الجرحى الفلسطينيين جراء العملية الجوية التي تشنها إسرائيل منذ ثلاثة أيام، رداً على إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وكان إياد البرزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، قد أعلن أن "مصر أبلغتنا بفتح معبر رفح صباح اليوم الخميس لنقل جرحى العدوان فقط وإدخال مساعدات طبية لغزة".

من جانبه أعلن الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، أن المستشفيات المصرية بالقاهرة استقبلت 11 حالة من المصابين الفلسطينيين نتيجة العدوان على غزة، حيث تم استقبالهم بمعبر رفح، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف المتمركزة عند المعبر لنقل الجرحى والمصابين.

وكان وزير الصحة قد أمر برفع درجة استعداد المستشفيات لاستقبال الجرحى والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني بغزة بالعريش، كما تم الدفع بـ30 سيارة مجهزة في محيط معبر رفح لاستقبال الحالات والتحويل إلى مستشفيات داخل محافظة شمال سيناء وخارجها.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن المستشفيات في شمال سيناء على الحدود مع قطاع غزة وإسرائيل جاهزة لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

يذكر أن معبر رفح هو المنفذ الوحيد لقطاع غزة على العالم الخارج عن سيطرة إسرائيل. وتغلقه مصر ولا تفتحه إلا بصورة متقطعة للحالات الإنسانية، في حين تطالب حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى بإعادة فتحه.

