الوضع في غزة على رأس مباحثات السيسي وبلير

استقبل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، صباح السبت، مبعوث اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط توني بلير، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية.

وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء استهدف استعراض الموقف الحالي في الأراضي المحتلة في ضوء التصعيد الذي تشهده مؤخرا.

وأشار السيسي إلى الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على الصعيدين السياسي والإنساني، منوهاً بما تشهده الاتصالات المصرية مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لوقف العنف والعمليات العسكرية التي يسقط ضحيتها المدنيون الأبرياء من عناد وتعنت.

وحذر السيسي من مخاطر التصعيد العسكري، وما سيسفر عنه من ضحايا من المدنيين الأبرياء.

وعلى صعيد المساعدات الإنسانية، أكد السيسي تضامن مصر، دولة وشعبا، مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وحرصها على المساهمة في توفير احتياجاته الإنسانية، حيث تم فتح معبر رفح لاستقبال وعلاج الجرحى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين في المستشفيات المصرية، فضلاً عن تقديم 500 طن من المؤن الغذائية والأدوية كهدية من الشعب المصري للشعب الفلسطيني في غزة.

وأضاف السفير إيهاب بدوي أن توني بلير، الذي كان قادما من إسرائيل، بعد أن أجرى زيارة استمرت يومين التقى خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشار إلى أن التصعيد لن يكون في صالح أي طرف ولن يسفر سوى عن مزيد من الضحايا المدنيين، كما دعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والاستجابة لكافة الجهود المخلصة الرامية إلى التهدئة بين الجانبين واستئناف الهدنة فيما بينهما، مثمنا جهود مصر في هذا الصدد، وواصفا إياها بأنها الطرف الأكثر مصداقية وقدرة على إقناع الجانبين للتوصل إلى هذه التهدئة.

