أحكام بالسجن المؤبد و20 سنة في قضية "تحرش التحرير"

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، على المتهمين بالتحرش بفتيات التحرير بما بين المؤبد لمدة 25 عاماً والسجن المشدد 20 عاماً.

وقضت المحكمة في القضية رقم 982 المتهم فيها ثلاثة متهمين، هم عبدالفتاح عثمان عبدالفتاح ومحمد فوزي ومحمد مصطفى عبدالقوي بالسجن المؤبد، ووضع المتهمين خمس سنوات تحت المراقبة وغرامة 10 آلاف جنيه.

كما عاقبت المحكمة في القضية رقم 6329 المتهم فيها 6 متهمين، كلاً من عمرو محمد فهيم، وعبدالفتاح عثمان، ومحمد علي عبدالله ويوسف زكريا بالسجن المؤبد والسجن 20 سنة لمحمد مصطفى وأحمد إبراهيم أحمد، ووضعت المتهمين تحت المراقبة 5 سنوات.

وفي القضية رقم 6330 المتهم فيها ثلاثة متهمين، هم: عمرو محمد فهيم، ويوسف زكريا عبدالله، بالسجن المؤبد ومعاقبة كريم محمد مصطفى بالسجن 20 سنة.

فيما جاء القرار في القضية رقم 6328، على المتهمين عمر فهيم، ومحمد علي محمد علي عبدالله وإسلام عبدالله الرافعي، بالسجن المؤبد.

وواجه المتهمون بالقضية اتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهن، بقصد تخويفهن وإلحاق الأذى بهن والتأثير في إرادتهن، وتكدير أمنهن وتعريض حياتهن للخطر والمساس بحريتهن الشخصية وشرفهن.

وقالت التحقيقات إن المتهمين احتجزوا وآخرون مجهولون المجني عليهن في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بأن حاصروهن داخل حلقة بشرية منهم ومنعوا مغادرتهن وقيدوا حركاتهن وعذبوهن بدنيًّا بأن انهالوا عليهن ضرباً واستباحوا عرضهن، محدثين إصاباتهن الواردة بتقرير الطبيب الشرعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين سرقوا وآخرون مجهولون المنقولات المملوكة للمجني عليهن عن طريق الإكراه بأن قيدوا حركاتهن وعذبوهن بدنياً وبثوا الرعب في نفوسهن وشلوا مقاومتهن، تاركين بأجسادهن آثار الجروح المبينة بتقرير الطبيب الشرعي، وطرحوهن أرضاً وقيدوا ملابسهن عنوة كاشفين عوراتهن وتداعوا على موطن عفتهن غير عابئين بتوسلاتهن واستغاثاتهن وأبرحوهن تعذيباً، تاركين بجسد الضحايا الإصابات الواردة بتقرير الطبيب الشرعي.

وكان النائب العام المصري قد أمر في 14 يونيو الماضي بإحالة المتهمين لمحكمة جنايات القاهرة، وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة معهم، والتي أسندت إليهم ارتكاب جرائم خطف الضحايا وهتك أعراضهن بالقوة وتعذيبهن بدنياً، وسرقتهن بالإكراه، والشروع في قتلهن واغتصابهن.

