حلمي بكر يطالب السيسي بقانون لتأديب الشارع المصري

قال الموسيقار الكبير حلمي بكر إن مصر تعيش حالة من العشوائية، سواء في الغناء أو في الشارع، مطالباً الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار قانون لتأديب وتهذيب الشارع المصري، موضحاً أننا نعيش حالة من الانهيار الأخلاقي وانتشار البلطجة والمخالفات في الشارع المصري، مما يقتضي على الدولة مواجهته بكل حزم وقوة.

وأضاف بكر خلال حواره ببرنامج "الحدث المصري" المذاع عبر شاشة "الحدث"، مساء الثلاثاء، أن هناك مفردات فرضت نفسها علينا وليست لها علاقة بالفن، مشيراً إلى أن هناك 5 ملايين عشوائي يسيطرون على الفن حالياً، متابعاً أن الجمهور هو الذي صنع عمالقة الفن الكبار، وهناك حلقة مفقودة بين القديم والحديث.

وتابع بكر أننا نعيش في عصر غناء "البورصة"، ونتخيل أن أكثر ألبوم لأكبر نجم الآن يصل إلى 40 ألف نسخة، وهذا يعني أن المطرب النجم اليوم، ولكن غداً لا يساوي شيئا،ً وهذا مثل ما يحدث في البورصة اليوم، فالشركة هذه سهمها مرتفع وفجأة تجدها في القاع.

وأوضح بكر أن مصر مليئة الآن بالمواهب الغنائية الجيدة، وعلينا ترك أغاني الهلس، لأن الممنوع مرغوب، فندع الجيد يطرد السيئ، ونعطي المجال لكل موهبة حقيقية للظهور، لافتاً إلى أن الأخطر على مصر ليست المؤامرات السياسية، ولكن الأخطر المؤامرات الفنية.

ولفت بكر إلى أنه عندما ابتعد عن التلحين مازالت أعماله تغنى حتى الآن، حيث يمتلك أكثر من 150 لحنا لكبار نجوم الغناء فى العالم العربي، ولكن يرفض المشاركة في حالة الفساد الغنائي الآن، على حد قوله.