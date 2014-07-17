سعيد كمال: ما يحدث بغزة جريمة إسرائيلية تتحمله حماس

قال السفير سعيد كمال مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق وأحد مؤسسى منظمة التحرير الفلسطينية إن ما يحدث فى قطاع غزة جريمة اسرائيلية تتحمله حركة حماس ، مشيراً إلى أنه لا يجوز لحماس التحدث باسم الشعب الفلسطيني ورفض المبادرة المصرية لإيقاف العدوان الوحشي الإسرائيلي على قطاع غزة ، قائلا : شروط حماس التعجيزية لقبول المبادرة القصد منها إحراج مصر.

وأضاف كمال، خلال حواره ببرنامج "الحدث المصري" عبر شاشة الحدث مساء الأربعاء، أن إدارة حركة حماس للموقف الفلسطيني لا يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني ، ولا يساعد على وقف الغزو الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحًا أن هدفهم هو الخروج من هذه المحنة بادعاء أنهم انتصروا على إسرائيل.

وتابع كمال أنه لابد من تنفيذ المبادرة المصرية بوقف إطلاق النار على غزة، مشيراً إلى أنه على حماس مراعاة مصلحة الشعب الفلسطيني، ووقف نزيف الدم الفلسطيني الذي يحدث جراء الاعتداء الاسرائيلي على فلسطين، لافتاً إلى أن الرئيس الفلسطيني أبو مازن هو الممثل الشعبي الفلسطيني ولا يجوز لحماس الانفراد بقرارات الشعب لأنها فصيل من ضمن 13 فصيل فى فلسطين.

قطر وتركيا



وقال مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق إن حماس تريد التهدئة ولكن دون أن يعود الفضل لمصر وإنما يعود لقطر وتركيا، لافتًا إلى أن دور قطر وتركيا سيكون بإصدار أوامر قاطعة للجناح العسكري بحماس بوقف الهجمات على كل الأماكن الإسرائيلية، موضحاً أن إسرائيل ترفض حماس شكلا لكن بينهما تفاهمات من الناحية الموضوعية .

ولفت إلى أننا نحن كعرب لم نستفد من أخطاءنا في التعامل مع القضية الفلسطينية ، معرباً عن تقديره للحكومة المصرية في دعمها للقضية الفلسطينية، قائلا : "مصر تساند فلسطين منذ أيام الملك فاروق"، موضحاً أن الجيش المصري الثابت والذي يتمتع بالقدرة الذاتية والإرادة الحرة هو ما يبعث الطمأنة ليس في فلسطين فقط ولكن على المستوى العربي بعد ما شهدته أغلب الجيوش العربية من عمليات تفكيك وآخرها سوريا والعراق.



من جانبه قال د.عماد جاد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن ما تفعله حركة حماس برفضها المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل نوع من "الشو الإعلامي" ، مشيراً إلى أن فكر حركة حماس نابع من فكر جماعة الاخوان وهو أن مصلحة التنظيم أهم من المصلحة الوطنية.

وأضاف جاد أن حماس أثبتت المرة تلو الأخرى عدم حرصها على حماية الشعب الفسطيني وحماية ممتلكاته وحقن دمائه ، وأن قرارها لا يخضع في حساباته لمصالح أهل غزة بقدر خضوعه لقرار التنظيم الدولي للإخوان القاصر على المصالح الضيقة.

شروط تعجيزية

وأوضح أن شروط حركة حماس لقبول المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل تعجيزية، موضحاً أن رفض حماس للمبادرة جاء بضغط من قطر وتركيا من أجل رفض المبادرة ، رافضاً مطلب حماس بوضع معبر رفح تحت الإدارة الدولية واعتبره نوعًا من الوصاية المرفوضة شكلًا وموضوعًا، ووصف هذا المطلب بالغير المسؤول ، وأكد أنه لا يتفق مع القوانين الدولية وضد السيادة الوطنية ويضر بالأمن القومي المصري ، قائلا : مصر تفتح معبر رفح لإعتبارات إنسانية.

وأشار نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية إلى أن خروج حركة حماس على تفاهمات التهدئة مع الجانب الاسرائيلى هدفه إحراج القيادة المصرية الجديدة ودفعها إلى الاختيار بين الرضوخ لابتزاز الحركة وضغوطها، ومن ثم التصعيد مع إسرائيل وصولا إلى حالة تؤثر على العلاقات المصرية الإسرائيلية، ومن ثم تتعرض هذه العلاقات إلى انتكاسة شديدة تؤدى إلى مزيد من التوتر فى العلاقات المصرية الأمريكية.

وتابع أن القيادة المصرية فطنت إلى حقيقة ما ترمى إليه حركة حماس، ومن ثم التزمت من اللحظة الأولى بموقف رافض للعدوان الإسرائيلى، مطالبا الحكومة الإسرائيلية بوقف الهجمات التى تشنها على القطاع، ومطالبا حركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية فى القطاع بوقف الهجمات على إسرائيل.

