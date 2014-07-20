فضائية مصرية تستبعد مذيعة لإساءتها للمغرب

اعتذر ألبرت شفيق، رئيس مجلس إدارة قنوات "أون تي في" الفضائية المصرية للمملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعباً، عما بدر من المذيعة بالقناة أماني الخياط من خطأ إساءة لدولة المغرب، مشيراً إلى عدم تبرير الخطأ وتحميل الإعلامية المسؤولية عنه.

وأكد في بيان رسمي أصدره، اليوم، أنه بهذه المناسبة يجدد تأكيد احترام القناة لأبناء الشعوب العربية، مشدداً على أنه يربطنا بهم مصير واحد، ومنهم أشقاؤنا الأعزاء في المغرب.

وأضاف شفيق أنه في بعض الأحيان، وبسبب طبيعة البرامج المذاعة على الهواء مباشرة، يقع الخطأ الذي لا نقبله مهما كانت حيثياته، مما أوجب هذا الاعتذار الصادق والصريح، لعله يلاقي الصدى الذي نرجوه عند الأشقاء الكرام في المغرب.

وأكد عدم الانسياق وراء الأصوات التي تريد الشر وتتربص للزلات، مشدداً على أنه ليس في حساب القناة الرد على من كتبوا أو تحدثوا في ساعة غضب نقدر ظروفها.

من جانب آخر، ذكرت مصادر مطلعة أن إدارة القناة استبعدت الإعلامية أماني الخياط من تقديم برنامج صباح "أون تي في " وإسناد إذاعته إلى المذيع رامي رضوان.

وأضافت المصادر أن هناك ضغوطاً كثيرة على القناة تطالب بعدم استمرار أماني الخياط على شاشتها، منها إعلان الجالية المغربية في مصر تنظيم وقفة احتجاجية أمام استوديوهات القناة، ظهر اليوم الأحد، احتجاجاً على إساءة الخياط.

من جانبها، أعلنت أماني الخياط اعتذارها عن عدم تقديم برنامجها اليومي, وقالت عبر حسابها على "تويتر": "إلى جميع متابعي ومحبي برنامج "صباح ON"، لن ألتقي بكم لفترة ما، معكم الآن الإعلامي رامي رضوان أعتذر للجميع".

وتابعت: "إن المكسب الحقيقي لـ"أماني الخياط" هو حبكم ومتابعتكم لها في أي مكان، لأنكم تعرفون جيداً من هي أماني الخياط وقدر حبها للوطن والمصريين الشرفاء".