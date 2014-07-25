مقتل ضابطين مصريين في هجوم مسلح بشمال سيناء

أفادت مراسلة قناة "العربية" بالقاهرة بمقتل ضابطين، أحدهما ضابط شرطة بالأمن المركزي والآخر ضابط بالقوات المسلحة، برصاص مسلحين بمنطقة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

وأضافت أن مسلحين أطلقوا النار على العميد محمد سلمي والعميد عمر فتحي على الطريق الدولي العريش-رفح بمنطقة الشلاق، مما أسفر عن وفاتهما، وتم نقلهما إلى مستشفى العريش العسكري.

ويعد العميد محمد سلمي أول قيادة شرطية من أبناء بدو سيناء يتم اغتياله، حيث إنه ينتمي إلى قبيلة "السواركة". أعقب الحادث استنفار أمني وتقوم قوات الأمن بتمشيط المنطقة بحثاً عن الجناة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية قولها إن ضابطي الشرطة المصريين قتلا في هجوم شنه مسلحون على سيارة كانا يستقلانها في قرية بمنطقة الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء.

وينشط إسلاميون متشددون في شمال سيناء كثفوا هجماتهم على أهداف للجيش والشرطة منذ عام.

