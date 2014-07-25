10 قتلى في انهيار مبنيين بسبب اسطوانة غاز بالمنيا

قتل 10 أشخاص من عائلة واحدة، نصفهم من الأطفال، في انهيار مبنيين في محافظة المنيا، بعدما انفجرت اسطوانة غاز أثناء إعداد الطعام، كما أفاد مسؤول أمني، اليوم الجمعة.

وقال المسؤول إن الحادث نجم عن انفجار اسطوانة غاز في مدينة ملاوي في محافظة المنيا (قرابة 250 كلم جنوب القاهرة) وقع مساء الخميس وأسفر عن 10 قتلى و8 جرحى.

وأضاف المسؤول أن مبنيين كانت تقيم فيهما أسرتا شقيقين انهارا بالكامل، بينما تضرر وتصدع مبنى ثالث يقيم فيه شقيقهما الثالث.

وفي 29 مارس الماضي، قتل 12 شخصاً، وأصيب 70 آخرون بجروح السبت في انفجار مخزن للوقود في محافظة سوهاج (قرابة 450 كلم جنوب القاهرة).

