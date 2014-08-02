السيسي: لا بديل لحل الأزمة بغزة غير المبادرة المصرية

شدد رئيس الجمهورية المصرية، عبدالفتاح السيسي، على ضرورة العمل على استراتيجية دولية لمكافحة الإرهاب.

وجاء كلام السيسي في مؤتمر صحافي عقب لقائه مع رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، الذي قام بزيارة للقاهرة.

وكشف السيسي أن إيطاليا أبدت دعمها للمبادرة المصرية لحل الأزمة الراهنة في غزة، موضحاً أن هذه المبادرة تتيح فرصة حقيقية للتهدئة ثم المفاوضات لإنهاء أزمة غزة.

وأكد أن هذه المبادرة ما زالت قائمة، مضيفاً أن "لا بديل قادراً على إنهاء الأزمة في غزة غير المبادرة المصرية".

واعتبر السيسي أنه "لو تم الأخذ بالمبادرة لكنا وفرنا الكثير من الدماء والضحايا"، كاشفاً أن الجهود المصرية لإيجاد حل للأزمة التي تعيشها غزة قائمة منذ ما قبل التصعيد الإسرائيلي في القطاع.

ومن جانبه ثمّن رينزي دور مصر في إرساء الاستقرار في المنطقة، كما اعتبر أن المبادرة المصرية هي السبيل الوحيدة لإنهاء الأزمة الحالية في غزة.

وعن ليبيا، قال رينزي: "علينا التعاون مع مصر لمواجهة الإرهاب.. الوضع في ليبيا يحتاج لتدخل سريع وقوي في هذا البلد"، قائلاً "علينا أن نساعد المؤسسات الليبية على النهوض".