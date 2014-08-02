وزير الأوقاف: داعش كالإخوان يمارس القتل لصالح الأعداء

انتقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الجمعة، طلب تنظيم "داعش"، من أهل الموصل بالعراق تقديم بناتهم لعناصر التنظيم تحت مسمى جهاد النكاح أو نكاح الجهاد، وشدد على أن "الجهاد منهم ومن أفعالهم براء كل البراءة، فليس الجهاد فحسب".

وتابع: "بل الإسلام منهم براء، فهم عار وعبء ثقيل على الفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية السمحة الراقية العظيمة".

وأوضح أن هناك روابط عديدة تربط بين (داعش) والإخوان، يأتي في مقدمتها الحرب على الأوطان وممارسة التخريب والتدمير والقتل بالوكالة لصالح من يمولونهما من أعداء الأمة المتربصين بها، إضافة إلى جنون السلطة واستخدامها لأغراض شخصية، والكذب والخداع باسم الدين، واللعب بعقول العامة وتبوء الجهلاء وغير المؤهلين للزعامات السياسية والدينية.

