مقتل 5 رجال أمن باشتباك مع مسلحين في مرسى مطروح

قتل خمسة من رجال الشرطة المصرية، الثلاثاء، خلال مطاردتهم مسلحين قرب مدينة الضبعة في محافظة مرسى مطروح شمال غرب البلاد، بحسب ما أفاد مسؤولون أمنيون.

ووفقاً للمصادر الأمنية، فإن ضابطا وأربعة عناصر قد قتلوا أثناء مطاردتهم مسلحين كانوا يستقلون سيارة على طريق الإسكندرية مرسى مطروح الساحلي بعد تبادل لإطلاق النار أدى لانقلاب سيارة الشرطة خلال المطاردة واندلاع النيران فيها.

وفي حادث منفصل، أعلنت وزارة الداخلية أن الشرطة أردت أربعة إرهابيين في سيارة هاجمت حاجزا أمنيا بالرصاص على الطريق نفسها أمام البوابة رقم 6 لقرية مارينا السياحية.