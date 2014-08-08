البياضي: السيسي أول رئيس يلتقي بكل الطوائف المسيحية

قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي بإسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن لقاء جميع الطوائف المسيحية بالرئيس عبد الفتاح السيسى رسالة مهمة جداً وإيجابية للداخل والخارج ، مشيراً إلى أن لقاء الرئيس بالطوائف المسيحية هدفها دعم جذور التواصل .

وأضاف حليم، خلال حواره ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الخميس ، أن مصر كانت وستظل واحة أمان واستقرار ومحبة لجميع الأديان السماوية ، موضحاً أن الحديث مع الرئيس تطرق لقانون بناء الكنائس الموحد وأن السيسي أكد علي حق كل المصريين أداء الصلاة ووفق الدستور الجديد سيتم إقرار قانون بناء الكنائس، قائلا : نحن في انتظار البرلمان المقبل لإقرار كل القوانين فمصر للجميع.

السيسي مهتم بالأقباط

من جانبه، قال القس الدكتور صفوت البياضى رئيس الطائفة الانجيلية إنه لأول مرة رئيس مصري يلتقي بكل الطوائف المسيحية، مشيراً إلى أن لقاء الرؤساء السابقين كانوا يوجهون الدعودة للكنائس كفئات وأفراد، موضحاً أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بممثلى الكنائس المصرية جاء مثمراً للغاية.

وأضاف البياضى أن الرئيس السيسي مهتم بالأقباط في مصر والخارج وقيامه بتقديم التهانى بمناسبة صيام السيدة العذراء ، مطالباً جميع الأقباط بفتح قلوبهم لمصر والصلاة من أجلها.

وأشار رئيس الطائفة الانجيلية إلى أن السيسي تحدث عن أهمية تدريس المواطنة في التعليم بالمناهج منذ المرحلة الابتدائية، موضحاً أن الحديث تطرق إلى ما يلاقيه مسيحيو العراق، وما يقترفه من يطلقون على أنفسهم بداع ، حيث طالب الحضور أن تفتح مصر باب قبول الذين يطردون من ديارهم على أساس هويتهم الدينية وكما فعلنا مع إخواننا السودانيين فلنرحب بإخواننا المسيحيين العراقيين ، وأن مصر دورها كأخ أكبر، مؤكداً على أن مصر الكبيرة دائمًا بوحدة شعبها وحكمة قيادتها ووعد الله لها بالبركة.

مؤتمر اسلامي مسيحي

وفى سياق متصل، قال المطران الدكتور فيليب نجم رئيس طائفة الكلدان الكاثوليك إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بممثلى الكنائس المصرية منتظراً من فترة طويلة، مشيراً إلى أن السيسي أعرب عن أسفه لما يحدث للمسيحين في العراق، موضحاً أن هناك تواصل بين أبناء الكنيسة في جميع بلدان الوطن العربي.

وأضاف نجم أن لاحظنا أن السيسي لم يجذبه بريق كرسي السلطة ولم يسعى إليه وما يهمه خدمة البلد ورفعته ، موضحاً أن السبت القادم أول اجتماع للطوائف بخصوص بناء دور العبادة في مصر.

وأشار رئيس طائفة الكلدان الكاثوليك إلى أن الرئيس السيسى قد أكد أثناء اللقاء على قيم الوحدة والتآخى بين المصريين جميعا، مسلمين ومسيحيين، مشدداً على أن ما يمر به واقعنا الإقليمى يعد دليلا دامغاً على أهمية أن نحصن أنفسنا كمصريين ببناء مادى ومعنوى وإنسانى فى غاية القوة ، يحمى مجتمعنا من أية محاولات لتقسيمه والتفريق بين أبنائه ، الذين عاشوا جميعا كوحدة واحدة لآلاف السنين.

وأوضح أنه اقترح على الرئيس السيسي عقد مؤتمر إسلامي مسيحي حول نزوح وتهجير مسيحيي العراق ، لافتاً إلى أن "السيسي أعرب لهم عن ضيقه ورفضه لأفعال داعش في العراق، وأن الفكر المتطرف خطر على الدول"، قائلاً « مصر كان عندها داعش ، واستغلال الفكر الديني المتطرف موجود في مصر، ومازال البعض يلجأ له لتحقيق أهدافه الخفية" .

