برلمانية سابقة: تشديد العقوبة يقضي على التحرش

قالت مارجريت عازر البرلمانية السابقة وعضو المجلس القومى للمرأة إن الأحكام المشددة والرادعة لها دور في مواجهة التحرش الجنسى، مشيرة إلى أن هناك عوامل كثيرة لمواجهة التحرش منها دور السينما والإعلام والمدرسة فى التوعية.

وأضافت عازر، خلال حوارها ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "الحدث" مساء الخميس، أن الحكم بالمؤبد على المتهمين في واقعة التحرش بميدان التحرير ضرورة لردع كل من يفكر في ارتكاب أفعال مماثلة ، موضحة أن الحكم عادل وناجز وسريع لما مثلته واقعة التحرش من إهانة للمصريين جميعاً.

وأشارت عازر إلى أن تغليظ عقوبة التحرش لن تكون الحل النهائي للقضاء على ظاهرة التحرش، لكن القضاء على العشوائيات والفقر والجهل وتطوير التعليم واستخدام خطاب ديني وسطي عاقل سيقضي على جذور التحرش.

وأوضحت أن بعض الأعمال الدرامية ساعدت على تشويه صورة المرأة بشكل صارخ، لافتة إلى أن بعد فترة من الوقت وخاصة في أعقاب الانتهاء من خارطة المستقبل بانتخاب مجلس النواب واستقرار جميع مؤسسات الدولة وتطبيق قانون تغليط عقوبة التحرش ستقل تلك الظاهرة مع مرور الوقت وبعد توقيع العقوبة على أكثر من جاني لتردع البقية.

