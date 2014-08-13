مستشار قضائي: مبارك سيوضح أسباب وجوده خلف القضبان

قال المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق إن حق التعقيب أو الدفاع عن النفس لأى متهم مكفول للجميع طبقاً للقانون وأن قاضى الجلسة هو من يمنح أو يمنع هذا الحق طبقا لمقتضيات الأمور، مشيراً إلى أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى أعطى المتهمين بقضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا "بمحكمة القرن" الدفاع عن أنفسهم أمام المحكمة ، وسمحت بإذاعة الجلسات عبر إحدى الفضائيات.

وأضاف عبد الرازق ، خلال حواره ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة الحدث مساء الثلاثاء، أن تعقيب المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق حق من حقوقه في التحدث عن ظروف القضية ، كذلك أنه سيتم الاستماع أيضاً إلى مبارك ونجلية فى القضية.

وأوضح أن هناك قواعد معينة تقول إن المرافعة تبدأ بالنيابة العامة ثم المدعى بالحق المدنى ثم محامى المتهم، والمتهم يكون آخر من يتكلم ، متوقعاً أن الرئيس الأسبق مبارك لن يدافع عن نفسه لكن سيوضح أسباب وجوده خلف القضبان.

وتابع أن محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ليست محاكمة عادية، وأنه صدق من سماها بـ"محاكمة القرن" ، مضيفًا أن مبارك وصل من السن ما يعفيه قانوناً ويعطيه حكم البراءة فى محاكمة القرن ، لافتاً إلى أننا نحاكم حقبة زمنية وليس أشخاص ، مشدداً على ثقته في القضاء والقانون المصري وأن قضاة مصر يعملون باحترافية.

