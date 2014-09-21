انفجار وسط القاهرة يودي بحياة ضابطي شرطة

قتل 4 أشخاص اليوم الأحد في انجار وقع خلف مقر وزارة الحارجية المصرية وسط القاهرة، وأعلنت وزارة الداخلية عن مقتل ضابطي شرطة برتبة مقدم، واصابة عدد آخر من رجال الشرطة في انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع.

وفي طنطا أيضاً، عاصمة محافظة الغربية التي تبعد 92 كيلومترا شمال القاهرة، أفادت وسائل إعلام بانفجار قنبلة بدائية الصنع أمام الجامعة العمالية المجاورة لفندق نادي الشرطة بطنطا، ما أسفر عن وقوع إصابات.

أما الانفجار الذي وقع قرب مقر الخارجية المصرية، فيعد أخطر تفجير تشهده القاهرة في نحو ثلاثة أشهر، ولم يصدر على الفور أي إعلان للمسؤولية عنه، لكنه يشبه انفجارات ألقي باللائمة فيها على متشددين يسعون للإطاحة بالحكومة.

ووقع الانفجار قرب البوابة الخلفية لمبنى وزارة الخارجية المطل على شارع 26 يوليو في قلب القاهرة، وهي منطقة عادة ما تكون مزدحمة بالمارة. ووضعت القنبلة أسفل شجرة في شارع 26 يوليو، بحسب شهود عيان.

وهذا أول انفجار يقع في قلب القاهرة منذ بدء موجة اعتداءات في مصر عقب إطاحة الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013. وقالت وزارة الداخلية في بيان "في حوالي الساعة 10.45 من صباح اليوم الأحد، انفجرت عبوة ناسفة محلية الصنع بشارع 26 يوليو بالقرب من تقاطعه مع شارع الكورنيش دائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا".

وأضافت "أسفر ذلك عن مقتل المقدم خالد سعفان من قوة مديرية أمن القاهرة متأثراً بإصابته، وحدوث إصابات بعدد من رجال الشرطة المعينين بتلك المنطقة".

وتابعت الوزارة في بيان لاحق: "قضى المقدم محمد محمود أبو سريع من قوة الإدارة العامة للأندية والفنادق والمنتدب للعمل بمديرية أمن القاهرة متأثراً بإصابته".

يذكر أن جماعة أنصار بيت المقدس الجهادية التي تتخذ من سيناء قاعدة لها، أعلنت مسؤوليتها عن أكثر الاعتداءات دموية حتى الآن، خصوصاً الانفجار الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية (دلتا النيل) في ديسمبر الماضي، والاعتداء على مديرية أمن القاهرة في يناير 2014.

ويأتي هذا الانفجار بعد إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أنه سيبذل قصارى جهده لدعم الحملة الدولية على التنظيمات المتطرفة التي تنشط في كل من سوريا والعراق. وأضاف أنه حذر من خطر الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط منذ عام ولم يتحرك العالم، والآن اتضحت الحاجة لاستراتيجية واسعة لمواجهة هذا الخطر.

