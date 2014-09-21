مقتل 6 جنود مصريين في سقوط طائرة نقل عسكرية

لقي 6 عسكريين مصرعهم وأصيب 3 آخرون في سقوط طائرة استطلاع عسكرية مصرية كانت قادمة من أحد المطارات إلى مطار كوم اوشيم العسكري في الفيوم شمال مصر. وأفاد مراسل الحدث أن السقوط ناجم عن عطل تقني.

وذكر المتحدث العسكري باسم الجيش أنه لدى تنفيذ إحدى المهام التدريبية صباح الأحد حدث عطل فني طارئ لطائرة نقل عسكرية، ما أدي إلى سقوطها بمنطقة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، مشيراً إلى أن الحادث أسفر عن سقوط 6 قتلى.

وعلى الفور انتقلت قيادات الأمن بالفيوم وعلى رأسهم مدير الأمن والمستشار العسكري للمحافظة لمعرفة تفاصيل الحادث والإشراف على نقل المصابين.

