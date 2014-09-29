وزير البيئة المصري: سنغلق كل المصانع الملوثة

قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة إن الرئيس الأمريكى باراك أوباما قال للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه به على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة "إنك من القيادات التاريخية التى سيذكرها العالم كله وأن شعبيتك فى مصر أكبر من شعبيتى فى الولايات المتحدة".

وأضاف فهمى، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة الحدث مساء الأحد، أن مصر لم توقع أي اتفاقيات تتعلق بالتغيرات المناخية خلال قمة المناخ بنيويورك، مشيراً إلى أن وزراء البيئة العرب طلبوا من الرئيس السيسى إلقاء كلمة باسم المجموعة العربية في قمة المناخ، والتى جاءت جامعة وشاملة ومعبرة عن المشكلات البيئية التى يعانى منها العالم العربى.

وأشار وزير البيئة إلى أن يوم الخميس القادم سيغلق مصنع طرة 1 للاسمنت، موضحاً أن مثل هذه الصناعات لا تلتزم بالمعايير البيئية، قائلاً : "سنغلق المصانع التي لا تأتي بفائدة استثمارية والغلق سيكون طواعية".

وأوضح فهمى أن الوزارة تتبع سياسة العصا والجزرة، موضحاً بقوله "لا نتعامل بالعصاية مع المخالفين للبيئة إلا عندما نفشل فى استخدام الجزرة"، ولافتاً إلى أن الخبراء ذكروا بأنه من الضروري أن يتم استخدام الفحم والوقود البديل في المصانع الخاصة بإنتاج الأسمنت، وأكدوا أن أي استخدام للمنتجات البترولية في صناعة الأسمنت يعد إهدار لها.