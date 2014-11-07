ناجح إبراهيم: أنصار "بيت المقدس" باتوا بين فكي كماشة

قال د. ناجح إبراهيم المفكر الإسلامى والقيادى السابق بالجماعة الإسلامية إن أخطر ما يواجة المجتمع الآن الإرهاب والإهمال والفساد الادارى وكأن المواطن المصرى مخير بين أمرين القتل على يد الإرهابيين المجرمين أو الموت بسبب الإهمال والتسيب ، قائلا : هذا يحتاج وقفة حازمة وصارمة من سلطات الدولة.

وأضاف إبراهيم ، خلال حواره ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة الحدث مساء الخميس، أنه بعد وقوع حادث رفح الإرهابى أصبح تنظيم أنصار "بيت المقدس" فى سيناء بين فكي كماشة بفضل المواجهة القوية لقوات الجيش والشرطة وإصرارهما على تجفيف منابع الإرهاب هناك ، مشيراً إلى أن تكرار الانفجارات في عدد من المحافظات فى الأونة الأخيرة لتخفيف الضغط علي التكفيريين في سيناء.

وأشار المفكر الإسلامى إلى أن قوات الأمن وجهت ضربات موجعة للتكفيريين في سيناء بعد حادث رفح، موضحاً أن مجموعات العنف الفردي العشوائي وراء الانفجارات الأخيرة ، مضيفاً أن بداية العنف الفردى العشوائى فى مصر بدأ بتفجيرات الحسين عام 2005 ثم بعد ذلك خليتى الرحاب ومدينة نصر.

وحذر إبراهيم من إمكانية استقطاب الجماعات الإرهابية للعائدين من سوريا والعراق واستخدامهم في تنفيذ العلميات الإرهابية ، لاسيما أنهم مدربون بشكل احترافي ، كما يملكون الخبرة الكافية للقيام بالعمليات الإرهابية ، نظراً لتنفيذهم أعمالاً مشابهة في سوريا والعراق ، مشدداً على ضرورة احتواء الدولة للشباب الصغار الذين يسهل استقطابهم ، لافتاً إلى أن شباب الجماعات الإسلامية المفككة حالياً يشكلون نواة جيدة للاستقطاب ويجب إعادة توجيههم حتى لا يكونوا شوكة في ظهر الدولة.