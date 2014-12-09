مصر.. السيسي يبحث أوضاع المؤسسات الصحفية

قال الكاتب الصحفي صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة المصرية إن المؤسسات الصحفية تأثرت اقتصادياً مثل غيرها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأنه لا توجد خطة لتسوية أوضاع تلك المؤسسات.

وجاء ذلك عقب اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الاثنين برؤساء المؤسسات الصحفية القومية بحضور نقيب الصحفيين وأعضاء من المجلس الأعلى للصحافة.

وشدد عيسى على ضرورة معالجة مشاكل الإعلام المصري بعيداً عن المسكنات والحلول المؤقتة.

وأضاف عيسى، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراي ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة الحدث مساء الاثنين، أنه من الأهمية السماح للمؤسسات الصحفية القومية بإدارة أصولها حتى تتمكن من تحقيق أقصى درجة ممكنة من الإصلاحات التي تقوم بها للتغلب على تراكمات وأخطاء تزيد على 30 عاما.

وأكد عيسى على ضرورة الوقوف بجانب المؤسسات الصحفية القومية تقديرا للدور القومي والوطني الذي تلعبه في وقت تواجه فيه مصر تحديات كبيرة في الداخل والخارج.

ولفت إلى أنه سيتم عقد اجتماع بين المجلس الأعلى للصحافة ورؤساء مجالس الإدارات لوضع خطط غير تقليدية للتغلب على مشاكل ومعوقات الصحف القومية الخاصة بموارد وديون الصحف القومية.