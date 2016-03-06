متطرفون في سيناء يستهدفون فرق الإسعاف

توفي سائق سيارة إسعاف متأثراً بإصابته على إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه أثناء نقل إحدى الحاﻻت الحرجة لعدد من الجنود المصابين من مدينة الشيخ زويد شمال سيناء.

وقالت المصادر إن السائق يدعى رضا الشحات، من محافظة الشرقية استشهد بطلق نارى أثناء قيام سيارة إسعاف بالتوجه لمنطقة شهدت تفجير عبوة ناسفة في قوة أمنية مترجلة بمنطقة الشدايدة جنوب الشيخ زويد، ما أسفر عن مقتل مجندين وإصابة ثالث، حيث قام مسلحون بإطلاق الرصاص على سيارة إسعاف وأصيب مُسعف السيارة ، وتم نقله إلى مستشفى العريش لإنقاذه وسط تجمهر واحتقان كبير للعاملين بمرفق الإسعاف.

وسادت حالة من الحزن والغضب على وجوه العاملين بمرفق إسعاف العريش وتجمعوا أمام بوابة مستشفى العريش فى انتظار انتهاء الإجراءات لتشييع جنازة القتيل ونقلة إلى محافظة الشرقية.