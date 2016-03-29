استسلام خاطف الطائرة المصرية

أعلنت الإذاعة القبرصية اليوم الثلاثاء أن خاطف الطائرة المصرية في مطار لارنكا القبرصي خرج منها رافعاً يديه. وأكدت الحكومة القبرصية توقيف الخاطف. وأفادت أنباء أن قوات قبرصية اعتقلت الخاطف وحررت الرهائن.

وأكد المتحدث باسم الحكومة القبرصية نيكوس خريستودوليدس الثلاثاء أن خاطف الطائرة المصرية إلى مطار لارنكا أوقف. وقال في تغريدة على "تويتر": "لقد تم توقيف الخاطف" بدون إعطاء تفاصيل إضافية.

وصرح رئيس وزراء مصر شريف إسماعيل بأن خاطف الطائرة مصري الجنسية، وطلب لقاء مسؤول في الاتحاد الأوروبي والسفر إلى دولة ثالثة.

وأكد وزير الطيران المصري شريف فتحي أن الركاب وأفراد طاقم الطائرة جميعا بخير.

وكانت وزارة الطيران المدني والشرطة المصرية أعلنت خطف طائرة تابعة لشركة مصر للطيران وعلى متنها 56 راكباً، إضافة إلى طاقمها المؤلف من 7 أشخاص ورجل أمن، كانت في رحلة من الإسكندرية للقاهرة، وإجبارها على الهبوط في مطار لارنكا القبرصي.

وأكد أول بيان رسمي صادر من شركة مصر للطيران أن الطائرة تعرضت للخطف بعد أن هدد أحد الركاب بتفجيرها بحزام ناسف.

وفي مؤتمر صحافي، أكد وزير الطيران المصري أن الطائرة المخطوفة كانت تقل 55 راكباً من جنسيات مختلفة، وأن من تبقى حتى الآن على متن الطائرة 6 أشخاص لم يحدد جنسيتهم لدوافع أمنية، وهم قائد الطائرة ومضيفة وضابط الأمن و 3 ركاب.

إلى ذلك، لم يؤكد وزير الطيران المصري ولم ينف وجود حزام ناسف، لكنه شدد على أن طائرة مصرية ستتجه إلى قبرص لتقل الركاب المفرج عنهم.

وقال الوزير المصري أن خاطف الطائرة لم يتقدم بمطالب محددة.

وفي تطور عاجل، أكد الرئيس القبرصي أن حادث خطف الطائرة المصرية "لا علاقة له بالإرهاب".

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني في بيان رسمي أن من بين الأجانب الموجودين على متن الطائرة: 8 أميركيين و4 بريطانيين و4 هولنديين وبلجيكيان، ويونانيان، وفرنسي، وإيطالي، وسوري.

وفي ظل تضارب في المعلومات، قالت التلفزيون الرسمي المصري إن الخاطف يدعى إبراهيم سماحة، وكان يجلس على المقعد رقم 38 . في حين ذكر موقع صحيفة "اليوم السابع" المصرية إن الخاطف يدعى سيف الدين مصطفى ويعمل أستاذا للتاريخ في مصر.

وأضاف التلفزيون المصري أن الخاطف طلب التوجه إلى اسطنبول، ولكن قائد الطائرة رفض.

وكشفت مصادر قبرصية أن خاطف الطائرة المصرية طلب اللجوء. كما ورد في الإعلام القبرصي أن طليقة الخاطف تعيش في قبرص. وقالت الإذاعة القبرصية إن الخاطف ألقى برسالة من الطائرة وطلب تسليمها إلى طليقته ورؤيتها.

ونقلا عن وسائل إعلام مصرية، ذكرت أسرة الخاطف أنه يعاني من اضطراب نفسي.

ومن جهته، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بنظيره القبرصي لمتابعة حادث اختطاف طائرة مصر للطيران.

وفور هبوط الطائرة المصرية في مطار لارنكا، تقرر إغلاق المطار وتحويل الطائرات القادمة إلى مطار بافوس.

وأفادت مراسلة الحدث في القاهرة راندة أبو العزم ‏أن الطائرة كانت متجهة من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى مطار القاهرة.

وفي وقت سابق بعد قليل من هبوط الطائرة المختطفة في قبرص، ذكر مسؤول قبرصي أن الخاطف سمح لعدد من الركاب بمغادرة الطائرة المخطوفة.

وأفادت مصادر أن قائد الطائرة يدعى عمر الجمل وأنه أعطى إشارة لبرج المراقبة أن الطائرة تعرضت للاختطاف، وتم توجيهها إلى مطار لارنكا في قبرص.

وتعرضت الطائرة للخطف بعد إقلاعها، وهي من طراز إيرباص 320، رحلة رقم 181.

وكان مقررا أن تصل الطائرة إلى القاهرة الساعة 7:15 صباحا بالتوقيت المحلي قبل أن تتعرض للاختطاف.

وأعلنت القاهرة قبيل تأكيد عملية الاختطاف، فقد الاتصال بالطائرة لمدة حوالي ساعة كاملة.

ومن جانبها، قالت الإذاعة الرسمية في قبرص إن طائرة مصر للطيران المخطوفة هبطت في قبرص.

وأعلنت مصادر في قبرص أن الشرطة القبرصية أخلت المنطقة المحيطة بالطائرة خشية من تهديد الخاطف بتفجيرها.

وقالت الشرطة القبرصية إن خلية أزمة أرسلت الى المطار الذي يقع في جنوب جزيرة قبرص.

وأضافت الشرطة القبرصية أن الطائرة اتصلت ببرج المراقبة في مطار لارنكا عند الساعة 08.30 بالتوقيت المحلي لقبرص، وسُمح للطائرة بالهبوط بعد حوالي 20 دقيقة من الاتصال المذكور.

وفور الإبلاغ عن الحادث، بدأت الاتصالات بين الخارجية المصرية والمسؤولين في قبرص.