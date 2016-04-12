مجلس النواب المصري يبحث وضع ضوابط على "فيسبوك"

يبحث مجلس النواب المصري وضع ضوابط لمواقع التواصل الإجتماعي وتحديدا "الفيسبوك" بما يوجه آدائه بحيث لا يؤثر سلبا على الأمن القومي المصري وهو ما اقترحته لجنة دراسة الأمن القومي بالمجلس.

وطالب أحد ألأعضاء بحجب الموقع نهائيا أسوة بدول أخرى لكن أعضاء المجلس رفضوا مؤكدين ضرورة وضع ضوابط دون منع الموقع.

من جانبه أكد عضو مجلس النواب المصري محمود محي أنه يجب وضع ضوابط قانونية للحفاظ على كيان الدولة والحالة المعنوية للمواطنين من نشر الأخبار الكاذبة والتقليل من حجم الانجازات والمشروعات التي تقوم بها الدولة.

فيما انتقد مراقبون ما يثار في المجلس مؤكدين أن الحديث عن الحجب أمر عفى عليه الزمن والأولى من الدولة أن ترد على أي انتقاد أو معلومات مغلوطة.

البعض رأى أن تشمل هذه الضوابط رقابة صارمة على الانترنت وغلق المواقع الاباحية والمواقع التي تحرض على الجيش والشرطة.

فيما انقسم الشارع المصري حول الأمر.

بينما كان رأي معظم الشباب واضحا مؤكدين صعوبة تنفيذه فعليا.

وما بين مؤيد لوضع ضوابط لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وبين من يرفضها مطلقا تبقى هذه المواقع سمة لعصر باتت فيه هذه الوسائل محركا للرأي العام ومصدرا هاما للمعلومات وعرض الأفكار والآراء.