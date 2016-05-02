السودان يؤكد تمسكه بالسيادة على حلايب وشلاتين

أعلنت الحكومة السودانية الاثنين أنها ستواصل المطالبة بسيادتها على منطقة حلايب وشلاتين الحدودية مع مصر. وقال وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور أمام البرلمان:"لن نتخلى عن حقوق سيادتنا على مثلث حلايب. اتخذنا الاجراءات القانونية والسياسية بما يحفظ حقوقنا".

وتحتج الخرطوم من وقت لآخر على إدارة مصر لمنطقتي حلايب وشلاتين الواقعتان على البحر الأحمر، ويؤكد السودان أنهما تحت سيادته منذ استقلاله عام 1956.

ومنذ مطلع أبريل الماضي ارتفع صوت السودان مطالباً بإعادة حلايب وشلاتين إثر إعادة مصر جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

ويقع مثلث حلايب وشلاتين على الطرف الإفريقي للبحر الأحمر وتبلغ مساحته اكثر من 20 ألف كلم مربعا. وهناك ثلاث بلدات كبرى هي حلايب وابو رماد وشلاتين. وغالبية سكان المنطقة البالغ عددهم نحو 27 ألفا من اتنية البجا، وينتمون الى قبائل البشاريين المنتشرة من شلاتين شمالاً حتى بورتسودان وحدود نهر عطبرة جنوبا، وهناك أيضا قبائل الحماداب والشنيتراب والعبابدة.

كما يضم المثلث محميات طبيعية وبعض مواقع الآثار الفرعونية، إضافة إلى ثروات معدنية.

