فرار مجموعات من "بيت المقدس" من سيناء إلى ليبيا

كشفت تقارير صحفية في مصر وليبيا عن هروب مجموعات من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس من شبه جزيرة سيناء إلى مناطق في ليبيا.

وقالت تلك المصادر إن انشقاقات دبت بين صفوف تلك المجموعات وانقسمت ولاءاتها بين القاعدة وداعش وجماعة الإخوان.

وجاءت عمليات الفرار بعد أن ضيَّق الجيش المصري الخناق على التنظيم وهو ما دفعه للبحث عن ملاذ آمن، ومصدر تمويل جديد لنشاطه.

ودخلت هذه العناصر إلى ليبيا إما عبر طرق صحراوية، أو بواسطة مراكب تديرها شبكات تهريب في البحر المتوسط.

لكن وجود هذا التنظيم في ليبيا اتسم بانشقاقات وخلافات تحولت إلى اشتباكات دامية خاصة في طرابلس بعد أن انقسمت ولاءات عناصر التنظيم بين داعش والقاعدة وجماعة الإخوان.

وتتركز الخلافات خصوصا بين ثلاث مجموعات:

الأولى تعرف باسم "مجموعة العسلي" واستقرت قبل شهرين في منطقتي طرابلس والخُمس وينتمي مؤسسها لمدينة بورسعيد المصرية وهي تعمل مع ميليشيات ليبية موالية للقاعدة.

والمجوعة الثانية تُعرف باسم "مجموعة البصَّال" ووصلت إلى ليبيا الشهر الماضي وتنشط في محيط مصراتة وترجع أصول منشئيها إلى شبه جزيرة سيناء، وأصبحت تدين بالولاء للتنظيم الدولي للإخوان.

أما المجموعة الثالثة فتدعى مجموعة أبو المهاجر وتتخذ من مدينة سرت مقرًا لها، وترفع راية داعش. وتعد من أوائل المجموعات التابعة التي هربت إلى ليبيا، ويعتقد أن قائدها ضابط مفصول من الجيش المصري.