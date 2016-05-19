مصر ترجح فرضية الإرهاب على الخلل الفني بسقوط الطائرة

قال وزير الطيران المصري شريف فتحي اليوم الخميس إن الطائرة المصرية لا تزال مفقودة ولم يتأكد تحطمها، رافضا التكهن بشأن الطائرة المختفية، دون أن ينفي أي فرضية بما فيها العمل الإرهابي.

وأضاف وزير الطيران المصري أنه لم يتمكن الاتصال بالطائرة قبل 52 دقيقة من فقدانها مفضلا تسميتها بالطائرة المفقودة إلى حين العثور على حطامها والتأكد من مصيرها.

وبالنسبة لأسماء المفقودين رفض الوزير إعطاء أي اسم مراعاة للبعد الإنساني.‏ مشددا على أن "الأولوية الآن العثور على حطام الطائرة".‏ وأنه لا يمكن الحديث عن عيب في الطائرة قبل إقلاعها.

وأكد الوزيرعن جنسيات الركاب، وهم كالتالي: 30 مصريا و15 فرنسيا وعراقيان وسعودي وبريطاني وبلجيكي وكويتي وسوداني وتشادي وبرتغالي وجزائري وكندي.

وأضاف أن الطائرة رحلتها رقم (804) أقلعت من مطار شارل ديغول في العاصمة الفرنسية باريس باتجاه مطار القاهرة في تمام الساعة 02:45 بتوقيت القاهرة، واختفت من على شاشات الرادار في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس.

‏وأشار شريف فتحي إلى أن الجانب الفرنسي أبدى تعاونا كبيرا بشأن الطائرة المفقودة.

وقال مصدر أمني مصري إن نطاق البحث عن الطائرة المفقودة كبير جدا، وسيستغرق ساعات.

وعقد مجلس الأمن القومي المصري اجتماعاً برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وناقش أزمة اختفاء الطائرة.

كما قرر المجلس قيام الحكومة بتقديم كافة أوجه المساعدة لعائلات ركاب وأفراد طاقم الطائرة المصرية. كما وجه المجلس مركز أزمات مصر للطيران بمتابعة تطورات الموقف والاعلان عما يستجد من معلومات.