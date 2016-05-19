مصر وفرنسا لا تستبعدان أي سيناريو إرهابي لفقدان الطائرة

قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، اليوم الخميس إن البحث جار للعثور على طائرة مصر للطيران المفقودة، وإنه من السابق لأوانه استبعاد أي تفسير لما حدث بما في ذلك الإرهاب.

وأضاف للصحافيين بمطار القاهرة أن فرق البحث المصرية واليونانية والتي تشمل الطائرات والسفن تواصل عملها في البحث عن الطائرة في المنطقة التي اختفت فيها من على أجهزة الرادار.

وحين سأله الصحافيون عما إذا كان يمكن أن يستبعد أن يكون هناك عمل إرهابي وراء ما حدث قال إسماعيل "لا يمكن الجزم بأن الإرهاب هو سبب الكارثة أو نفيه ولابد من الانتظار لحين تجميع كل البيانات المتعلقة بالأمر وبدء لجان التحقيق المختصة في عملها ولا يمكن استباق الأحداث في هذا الأمر."

فرنسا لا تستبعد أي فرضية

ومن جهته قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند "لا نستبعد أي فرضية فيما يتعلق بطائرة مصر للطيران المفقودة".

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، أن فرنسوا هولاند اتصل بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لمتابعة ما توصلت إليه السلطات المصرية في حادث طائرة مصر للطيران المختفية وتحديد ظروف سقوطها.

وأرسلت فرنسا قطعا بحرية وجوية للمشاركة في البحث عن الطائرة المصرية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر بقصر الإليزيه أن هولاند يعقد اجتماع أزمة في باريس حول اختفاء الطائرة المصرية.

من جانبها أعلنت الرئاسة المصرية أن السيسي اتفق مع هولاند على استمرار التنسيق والتعاون بين مصر وفرنسا، لكشف ملابسات اختفاء الطائرة المصرية.