أف بي أي: لا دليل على عمل إرهابي بحادثة الطائرة المصرية

بعد أن رجح وزير الطيران المصري، شريف فتحي، الخميس فرضية الإرهاب في قضية الطائرة المصرية التي تحطمت في البحر الأبيض المتوسط، استبعد جيم كومي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي فرضية العمل الارهابي. وأكد كومي أنه سيجري التحقيق في ملابسات الحادث حين تتوفر المعلومات الكافية التي يتم تبادلها مع مصر وفرنسا.

وقال كومي: "ليس لدينا أي أدلة أو معلومات تؤكد فرضية العمل الارهابي لكن مكتب التحقيقات الفدرالي سيعمل مع شركائه لإيجاد تفسير لما حدث للطائرة." وأضاف: لا يمكننا التكهن بما حدث، لكن أخبركم أنه في مثل هذه الحوادث يتم التعامل بحذر مع كل معلومة نحصل عليها من شركائنا في فرنسا وباريس، والتحقيق فيها لن يكون سهلاً وسيأخذ الكثير من الوقت."

من جهته، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك آيرولت، اليوم الجمعة أنه ليس هناك "أي مؤشر على الإطلاق حول أسباب" تحطم الطائرة المصرية. وقال آيرولت لشبكة "فرانس 2" التلفزيونية "إننا ندرس كل الفرضيات، لكن ليس لدينا أي فرضية مرجحة، لأننا لا نملك أي مؤشر على الإطلاق حول أسباب تحطم الطائرة المصرية"، مشيراً إلى أنه سيلتقي السبت عائلات الركاب لإعطاء "أقصى ما يمكن من معلومات بشفافية تامة".

