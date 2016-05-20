الطائرة المصرية.. مهمة شاقة لفك الألغاز والبحث مستمر

بعد أن شهد مساء الخميس تخبطاً في بعض التصريحات بين اليونان وشركة مصر للطيران حول العثور على حطام، نفت الأخيرة ليلاً العثور على أي حطام في "المتوسط".

في حين تتواصل أعمال البحث عن أي حطام يعود للطائرة المصرية المنكوبة، وكشف الملابسات والأسباب وراء تحطمها. وتواصل طائرات وقطع بحرية من عدة دول عملية البحث عن طائرة الركاب المصرية، التي اختفت أثناء تحليقها فوق البحر المتوسط في رحلتها من باريس إلى القاهرة. وتشارك وحدات عسكرية مصرية ويونانية وفرنسية وبريطانية في العملية التي تقع بالقرب من جزيرة كارباثوس اليونانية.

فيما بدأت مصر تحقيقا رسميا لتقود ما وصفها خبراء في السلامة الجوية بـ"مهمة شاقة" لمعرفة ملابسات فقدان الطائرة، يعاونها خبراء فرنسيون وصلوا اليوم الجمعة إلى القاهرة، بحسب ما أعلن وزير فرنسي، قائلاً إن ثلاثة محققين من وكالة تحقيقات الكوارث الجوية "بي.إي.إيه" وصلوا القاهرة ومعهم خبير من إيرباص.

ولم يتضح بعد هل ستشارك الولايات المتحدة التي يقع بها مقر شركة برات آند ويتني المصنعة لمحركات الطائرة.

"لا حطام"

واختفت الطائرة، التي كان متنها 66 شخصا، الخميس قبل حوالي نصف ساعة من موعد وصولها إلى العاصمة المصرية. ولم يعثر حتى الآن على أي حطام للطائرة، وهي من طراز إيرباص A320.

وقالت السلطات المصرية واليونانية إن الحطام الذي عُثر عليه في وقت سابق قبالة إحدى الجزر اليونانية لا علاقة له بالطائرة المصرية.

وكانت شبكة (سي.أن.أن) الإخبارية، قد نقلت الخميس عن أحمد عادل نائب رئيس شركة مصر للطيران قوله إن الحطام الذي عثر عليه في البحر المتوسط لا يخص الطائرة المفقودة. وعثر رجال إنقاذ يونانيون على سترات نجاة وقطع بلاستيكية في البحر المتوسط بعد اختفاء طائرة مصر للطيران التي كانت تقل 66 شخصا من الركاب وأفراد الطاقم.

وقال عادل لشبكة (سي.أن.أن) "نقر بالخطأ بشأن العثور على الحطام لأن ما حددناه ليس جزءا من طائرتنا. لذا فإن عملية البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة."

ولكن وبعد عدة ساعات من تأكيدات "مصر للطيران" نفى على لسان اثناسيوس بينوس رئيس الهيئة اليونانية لسلامة الطيران، حيث قال لوكالة فرانس برس إن الحطام الذي عثر عليه في منطقة قريبة من السقوط المفترض للطائرة المصرية "ليس مصدره طائرة".