فرنسا: لا مؤشرات حول أسباب تحطم الطائرة المصرية

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت أنه ليس هناك أي مؤشر على الإطلاق حول أسباب تحطم الطائرة المصرية، في وقت تدرس فيه باريس كل الفرضيات في هذا الشأن، على حد تعبيره.

وقال آيرولت إننا ندرس كل الفرضيات، لكن ليس لدينا أي فرضية مرجحة، إننا لا نملك أي مؤشر على الإطلاق حول أسباب تحطم طائرة. وفي مطلق الأحوال، سنبحث عن الحطام.

وتابع إن فرنسا تشارك مع مصر واليونان ودول أخرى، وبات هناك طائرة في الموقع، وستتبعها طائرة أخرى وسفن، كما أن هناك تعاونا تاما بين مصر وفرنسا وهذا مهم جدا.

وأفاد الوزير أنه سيلتقي غدا ممثلي جميع العائلات، من 12 جنسية، والسفراء، وسيكون هناك بالطبع ممثلو النيابة العامة ومكتب التحقيقات في الحوادث، مردفا "عندها سيكون بوسعنا إعطاء أقصى ما يمكن من معلومات بشفافية تامة. الحقيقة كاملة، ولا شيء سوى الحقيقة. هذا واجبنا تجاه عائلات الضحايا".

واختفت طائرة مصر للطيران، التي كان على متنها 66 شخصا، الخميس قبل حوالي نصف ساعة من موعد وصولها إلى العاصمة المصرية قادمة من العاصمة الفرنسية باريس.

وأعلن الجيش المصري الجمعة، العثور على أجزاء من حطام الطائرة المصرية المفقودة على بعد 290 كلم شمالي الإسكندرية. وأكد وزير الدفاع اليوناني أن الجيش المصري عثر على أشلاء بشرية ومقاعد وحقائب بين حطام الطائرة المصرية.