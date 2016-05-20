مصر:العثور على حطام من الطائرة المفقودة شمال الإسكندرية

أعلن التلفزيون المصري الجمعة، عن العثور على أجزاء من حطام الطائرة المصرية المفقودة على بعد 290 كلم شمالي الإسكندرية.

وجاء في بيان القوات المصرية المسلحة "في إطار الجهود المبذولة من عناصر البحث والإنقاذ للقوات المسلحة في البحث عن الطائرة المفقودة منذ الأمس تمكنت الطائرات المصرية والقطع البحرية المصرية المشاركة صباح اليوم الجمعة من العثور على بعض المتعلقات الخاصة بالركاب وكذا أجزاء من حطام الطائرة في المنطقة شمال الإسكندرية وعلى مسافة 290 كم ويجري استكمال أعمال البحث والتمشيط وانتشال ما يتم العثور عليه".

وأفاد المصدر أن الجيش المصري يبحث عن الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة.

واختفت طائرة مصر للطيران، التي كان على متنها 66 شخصا، الخميس قبل حوالي نصف ساعة من موعد وصولها إلى العاصمة المصرية قادمة من العاصمة الفرنسية باريس.

وتشارك وحدات عسكرية مصرية ويونانية وفرنسية وبريطانية في العملية التي تقع بالقرب من جزيرة كارباثوس اليونانية.

وقد بدأت مصر تحقيقا رسميا لمعرفة ملابسات فقدان الطائرة. فيما قال وزير فرنسي إن ثلاثة محققين من وكالة تحقيقات الكوارث الجوية "بي.إي.إيه" وصلوا القاهرة ومعهم خبير من إيرباص.