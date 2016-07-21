أفادت مراسلة "العربية" في القاهرة نقلاً عن مصدر أمني عن وقوع هجوم مسلح على مبنى قسم شرطة الشيخ زويد لليوم الثاني على التوالي.

واعتلى عشرات المسلحين البنايات المقابلة لقسم شرطة الشيخ زويد وأطلقوا النيران على قوات الأمن من خلال أسلحة متعددة نصبوها فوق أسطح المنازل لليوم الثاني على التوالي فيما تبادلت القوات معهم إطلاق النيران.

وقد حلقت طائرات حربية لملاحقة العناصر المسلحة وتم إرسال تعزيزات إلى مبنى القسم لعمل كردون أمني حول البنايات التي يعتليها أنصار بيت المقدس لشن هجوم على قسم الشيخ زويد ولاتزال الاشتباكات عنيفة حتى الآن بين الجانبين.